Les compagnies aériennes ne savent toujours pas quand les passagers reviendront

Le transport aérien s’est quelque peu redressé ces derniers mois, mais il reste profondément déprimé par rapport à 2019, et personne ne sait quand les affaires reviendront à des niveaux plus normaux. Deux générateurs de revenus essentiels pour les compagnies aériennes – les voyages d’affaires et internationaux – sont susceptibles de rester sur la touche pendant un an et peut-être beaucoup plus longtemps.

Ce fut «une année d’enfer» pour United Airlines. Delta Air Lines a connu «l’année la plus difficile» de son histoire. Et pour American Airlines, ce fut «l’année la plus difficile». C’est ainsi que les dirigeants qui dirigent ces entreprises ont décrit 2020 ces dernières semaines.

Mais les voyages d’agrément n’offrent qu’un confort limité à une industrie si profondément écrasée. Les touristes et les personnes qui rendent visite à la famille et aux amis occupent généralement la plupart des sièges dans les avions, mais les compagnies aériennes dépendent de manière disproportionnée des revenus des voyageurs d’affaires à l’avant de la cabine. Avant la pandémie, les voyages d’affaires représentaient environ 30% des voyages, mais 40 à 50% des revenus des passagers, selon Airlines for America, une association industrielle. Et ces clients ne devraient pas revenir en grand nombre de si tôt.

Les quatre plus grandes compagnies aériennes américaines – American, Delta, United et Southwest Airlines – ont perdu plus de 31 milliards de dollars l’année dernière, et l’industrie dans son ensemble perd toujours plus de 150 millions de dollars chaque jour, selon une estimation de Airlines for America.





Les pertes sont encore plus graves si l’on considère que les compagnies aériennes ont reçu 40 milliards de dollars en subventions fédérales pour aider à payer leurs employés et des dizaines de milliards de plus en prêts gouvernementaux à faible coût. Le problème est que les compagnies aériennes de nos jours ne peuvent pas faire voler des avions avec suffisamment de passagers à des tarifs suffisamment élevés pour atteindre le seuil de rentabilité.

L’industrie a passé une grande partie de l’année écoulée à éliminer et à épargner des avions plus anciens et moins efficaces de leur flotte; renégocier des contrats; et encourager des dizaines de milliers de travailleurs à souscrire à des rachats ou à des programmes de retraite anticipée.