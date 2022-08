Les compagnies aériennes internationales lancent des plans de bataille pour faire face à l’été du chaos des voyages

L’industrie aéronautique est en plein désarroi depuis le début de la pandémie de Covid-19. Maintenant, une tempête parfaite de grèves et de pénuries de personnel oblige les compagnies aériennes à consolider leurs plans de bataille pour compenser un été de chaos dans les voyages.

Environ 90 000 emplois ont été supprimés dans les compagnies aériennes américaines alors que la mobilité mondiale s’est arrêtée en 2020, tandis qu’easyJet et Airbus figuraient parmi les entreprises européennes qui ont licencié du personnel.

Le nombre de passagers pour les vols de loisirs et d’affaires a depuis rebondi pour dépasser le nombre d’avant la pandémie. Cependant, ces réductions économiques se sont transformées en pénuries catastrophiques.

British Airways a suspendu mardi les ventes de vols court-courriers au départ d’Heathrow à Londres après que l’aéroport a demandé aux compagnies aériennes de réduire le nombre de passagers.

Alors, que font les autres compagnies aériennes cet été ?

Ajustements d’horaire

La compagnie aérienne néerlandaise KLM limitera la vente de billets au départ d’Amsterdam en septembre et octobre après que l’aéroport de Schiphol a limité le nombre de passagers au départ.

La compagnie aérienne “ne s’attend pas à ce que des annulations soient nécessaires” pour respecter les limites imposées par l’aéroport, mais prévient que “moins de sièges que d’habitude seront disponibles sur le marché néerlandais”.

La compagnie aérienne allemande Lufthansa a ajusté son programme au début de l’été et a annulé 3 000 vols au départ de Francfort et de Munich. Les premières modifications ont été apportées dans le but de “soulager l’ensemble du système et d’offrir un programme de vols stable”, selon la compagnie aérienne.

La compagnie aérienne a également annulé plus de 1 000 vols en raison d’un débrayage du personnel au sol en juillet. Il n’y a actuellement aucune restriction de capacité sur le nombre de passagers.

Le transporteur à bas prix easyJet a modifié son horaire en juin après que les aéroports Schiphol d’Amsterdam et Gatwick de Londres ont annoncé des plafonds de capacité de passagers. Depuis lors, “les opérations se sont normalisées”, selon easyJet, et les performances sont “maintenant aux niveaux de 2019”.

American Airlines a effectué des annulations “à court préavis” en raison du plafond de passagers d’Heathrow, selon la compagnie, mais n’a fait aucune mention de perturbations futures lorsqu’elle a été invitée à commenter par CNBC.

Swiss International a annulé en juillet certains vols à venir prévus entre juillet et octobre. La compagnie aérienne a déclaré que les modifications étaient “devenues nécessaires en raison des contraintes connues du contrôle du trafic aérien en Europe, des contraintes des fournisseurs de services au sol et aéroportuaires dans le monde entier ainsi que de SWISS”.

Comme d’habitude

La compagnie aérienne Emirates de Dubaï n’a apporté aucune modification à ses horaires ou à son nombre de passagers après avoir refusé de se conformer aux demandes de restriction de capacité d’Heathrow en juillet.

Austrian Airlines opère son programme de vols d’été “comme prévu”.