Les compagnies aériennes facturent jusqu’à 35 $ pour parler aux agents au téléphone

Les compagnies aériennes font face à une saison de voyage très mouvementée alors que l’industrie rebondit après COVID-19 et facture maintenant pour parler à un agent en ligne.

À l’heure actuelle, voyager est devenu une expédition pleine de rebondissements qui ressemble presque à un sport extrême, même pour arriver à destination. Les pilotes se mettent en grève au milieu des vols annulés à gauche et à droite, exigeant de meilleures conditions de travail. Si vous avez été à l’intérieur d’un aéroport récemment, vous avez vu des gens dormir partout dans l’aéroport en raison de leurs retards de voyage inattendus. Avec le nombre de retards, vous ne pouvez qu’imaginer combien de temps les temps d’attente du service client sont en personne et au téléphone.

Les compagnies aériennes facturent désormais jusqu’à 35 $ pour parler aux agents par téléphone

Dans l’un des mouvements les plus capitalistes de tous les temps, les compagnies aériennes factureraient désormais pour parler au service client par téléphone. Selon Yahoo! JetBlue et United facturent tous deux 25 $ pour acheter ou réserver un billet avec un agent au téléphone, tandis qu’Allegiant facture 15 $. Spirit Airlines et Frontier facturent 35 $ par billet. Le concept n’est pas nouveau car Delta a cessé de facturer en 2016. Le problème est maintenant que les vols sont plus élevés qu’ils ne l’ont jamais été avec plus d’annulations provoquant plus d’appels et tout cela se termine avec plus d’argent dans les poches des compagnies aériennes.