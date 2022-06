Les compagnies aériennes et la FAA s’affrontent sur les retards de vol avant le week-end du 4 juillet

Les compagnies aériennes et la Federal Aviation Administration se pointent du doigt l’une l’autre sur un taux croissant d’annulations et de retards de vols, tout comme des millions de personnes se préparent à voyager le week-end du 4 juillet, que les responsables s’attendent à être parmi les plus occupés en trois ans.

Vendredi, Airlines for America, qui représente les plus grandes compagnies aériennes du pays, dont Delta, American, United et Southwest, a demandé une réunion avec le secrétaire américain aux Transports, Pete Buttigieg, pour discuter de la dotation en personnel des contrôleurs aériens pour l’été et d’autres obstacles potentiels comme les lancements spatiaux et militaires. des exercices.

“L’industrie fait activement et avec agilité tout ce qui est en son pouvoir pour créer une expérience client positive, car il est dans l’intérêt inhérent d’une compagnie aérienne de satisfaire ses clients, afin qu’ils reviennent pour de futures affaires”, a écrit Nick Calio, PDG d’Airlines for America, dans la lettre.

Les compagnies aériennes ont dû faire face à des pénuries de personnel après que la demande de voyages a rebondi plus rapidement qu’elles ne l’avaient prévu, malgré l’aide gouvernementale qui leur a interdit de licencier des travailleurs pendant la pandémie de Covid-19. De plus, la pandémie a ralenti la formation des contrôleurs aériens.

Ces deux facteurs ont rendu difficile la gestion de problèmes de routine tels que les orages au printemps et en été, car les infections à Covid ont continué à écarter les employés et à frustrer les voyageurs.

Les compagnies aériennes américaines ont réduit leurs horaires de juin à août de 15% par rapport à leurs plans initiaux, indique la lettre de Airlines for America.

United a annoncé jeudi qu’il supprimerait 50 vols quotidiens depuis son hub de l’aéroport international de Newark Liberty dans le New Jersey à partir du mois prochain dans le but de réduire la congestion et les retards. Les compagnies aériennes Delta, JetBlue Airways et Spirit and Frontier ont également réduit leurs horaires.

La FAA a riposté aux compagnies aériennes pour avoir exhorté des milliers d’employés à prendre des rachats ou des congés pendant la pandémie, malgré l’aide fédérale.

“Les gens s’attendent, lorsqu’ils achètent un billet d’avion, à se rendre là où ils doivent aller de manière sûre, efficace, fiable et abordable”, a déclaré l’agence en réponse à la lettre de l’industrie. “Après avoir reçu 54 milliards de dollars d’aide à la pandémie pour aider à sauver les compagnies aériennes des licenciements massifs et de la faillite, le peuple américain mérite que ses attentes soient satisfaites.”

La FAA a déclaré qu’elle avait renforcé les effectifs d’un centre de contrôle du trafic aérien clé en Floride et qu’elle avait ajouté des itinéraires alternatifs pour réduire la congestion.

Brett Snyder, fondateur du site Web de voyage Cranky Flier, a déclaré: “Il est difficile d’attribuer une faute parce que tout le monde est fautif.”

“Parce que la demande est si élevée, les compagnies aériennes essaient de voler autant qu’elles le peuvent”, a déclaré Snyder. “Les gens pensent que les tarifs sont élevés maintenant, imaginez si les compagnies aériennes volaient moins.”