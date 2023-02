Les compagnies aériennes demandent à la Cour suprême d’entendre une affaire sur la charte des droits des passagers

Un groupe de compagnies aériennes demande à la Cour suprême du Canada d’entendre leur cause après qu’un tribunal inférieur a largement confirmé la validité de la déclaration des droits des passagers aériens du Canada.

Air Canada et Porter Airlines Inc. font partie du groupe qui demande l’autorisation d’interjeter appel devant la Cour suprême, ainsi qu’un certain nombre de compagnies aériennes américaines et internationales, dont Delta Air Lines, Lufthansa et British Airways.

L’International Air Transport Association, qui représente environ 290 compagnies aériennes membres, est également candidate.

En décembre, la Cour d’appel fédérale s’est prononcée contre les compagnies aériennes en confirmant en grande partie une série de règlements sur la protection des passagers introduits par l’Office des transports du Canada en 2019.

Entre autres choses, la charte des droits des passagers aériens renforce l’indemnisation des voyageurs aériens victimes de vols retardés et de bagages endommagés.

Les compagnies aériennes ont fait valoir que la charte des droits des passagers du Canada viole les normes mondiales et devrait être invalidée pour les vols internationaux.

