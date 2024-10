Les compagnies aériennes déclarent qu’elles plafonnent les tarifs sur la trajectoire de l’ouragan alors que Biden met en garde contre les prix abusifs

Quelques aéroports de Floride ont commencé à fermer et les compagnies aériennes ont annulé des centaines de vols mardi avant Arrivée de l’ouragan Milton. Les responsables gouvernementaux, depuis le président Joe Biden, ont averti les entreprises de ne pas surfacturer les personnes fuyant la le chemin de la tempête.

« J’appelle les compagnies aériennes et autres sociétés à fournir autant de services que possible pour faciliter les évacuations, et à ne pas se lancer dans des prix abusifs, mais à le faire simplement au niveau », a déclaré Biden après un briefing sur les ouragans.

Les compagnies aériennes ont défendu leurs actions, certaines affirmant qu’elles avaient imposé des plafonds tarifaires au cours des deux derniers jours.

Mardi en milieu d’après-midi, sur la côte Est, les compagnies aériennes avaient annulé plus de 700 vols américains, contre moins de 200 annulations lundi et moins de 100 chacun des deux jours précédents, selon le service de suivi FlightAware.

Environ la moitié des annulations de mardi ont eu lieu à l’aéroport international de Tampa, qui a fermé ses portes dans la matinée à l’approche de Milton.

Les voyageurs ont rempli l’aéroport lundi, dans l’espoir de prendre l’un des vols restants hors de la trajectoire prévue de la tempête. Cerina McQuillan essayait de faire embarquer sa fille de 17 ans sur un vol à destination de New York.

McQuillan a déclaré que lorsqu’elle a essayé pour la première fois d’acheter un billet aller simple, les prix étaient d’environ 200 $. Puis le site de la compagnie aérienne s’est écrasé.

« Tout d’un coup, cela a repris et le prix des vols a quadruplé. Il est passé à 750 $ en quelques secondes », a-t-elle déclaré. « Il y avait même des prix allant jusqu’à 1 000 dollars pour une jambe. Tellement faux ! Tellement faux ! »

Jeremy Bingaman, un podcasteur de l’industrie musicale, a publié mardi une capture d’écran des tarifs United Airlines pour les vols au départ de Tampa vers Saint-Louis. Ils ont atteint 2 351 $ pour les billets remboursables en classe économique sur United Express, contre Southwest, qui affichait des billets à 399 $, et American, qui affichait des vols vers Chicago pour environ 600 $.

« Hé (at)united, qu’est-ce qui se passe avec les prix abusifs à Tampa pour les personnes qui tentent d’évacuer ? … louche », a-t-il écrit dans un post X qui a été republié plus de 4 000 fois.

Aucun des vols qu’il a soulignés n’a décollé – ils étaient tous programmés après la suspension des opérations de l’aéroport.

Le porte-parole de United, Leslie Scott, a déclaré que l’itinéraire publié par Bingaman comprenait deux correspondances et a noté que le vol n’avait jamais eu lieu.

« Nous avons mis en place des plafonds tarifaires dimanche. Depuis lors, le prix moyen payé pour un aller simple en classe économique vers nos hubs depuis les marchés touchés de Floride était inférieur à 500 $ », a déclaré Scott.

Les grandes compagnies aériennes américaines « travaillent avec diligence pour accueillir les clients touchés par l’ouragan Milton », a déclaré Hannah Walden, porte-parole du groupe commercial Airlines for America. Elle a noté que plusieurs transporteurs permettent aux consommateurs de réserver à nouveau leurs voyages vers, depuis ou à travers la trajectoire de la tempête, « permettant ainsi aux passagers d’ajuster leurs projets de voyage si nécessaire. La sécurité de nos passagers et de nos employés est notre priorité absolue.

Même lorsque le temps le permet, les compagnies aériennes augmentent souvent les prix des billets achetés quelques heures ou quelques jours avant le départ, lorsqu’il reste moins de sièges invendus. Cela peut brouiller la frontière entre les prix abusifs et la pratique habituelle des compagnies aériennes consistant à maximiser les revenus de chaque vol.

Biden n’a donné aucun exemple de prix abusifs cette semaine. Un porte-parole du ministère américain des Transports a déclaré que l’agence avait été en contact avec les compagnies aériennes pour obtenir plus d’informations sur la disponibilité et le prix abordable des vols sur la trajectoire de la tempête.

Plus tôt, le secrétaire aux Transports, Pete Buttigieg, avait déclaré dans un article sur X : « Le ministère prend au sérieux toutes les allégations de prix abusifs des compagnies aériennes. Nous surveillons de près les vols à destination et en provenance des zones touchées par l’ouragan Milton pour nous assurer que les compagnies aériennes ne facturent pas de tarifs trop élevés.

William McGee, expert en voyages et défenseur de l’American Economic Liberties Project, qui s’oppose aux grandes entreprises, a déclaré que son groupe avait vu les commentaires sur les réseaux sociaux selon lesquels les compagnies aériennes – en particulier United, Delta et American – augmentaient leurs prix à l’approche de l’ouragan en Floride.

« Nous avons constaté cela de plus en plus fréquemment à l’ère de la déréglementation, en réponse aux catastrophes naturelles et aux attaques terroristes », a déclaré McGee. « Il est important que les consommateurs confrontés à cela déposent une plainte auprès du (ministère des transports) et éventuellement partagent des détails sur les réseaux sociaux. »

Les voyageurs qui ont du mal à quitter la Floride ont exprimé leur exaspération et leur fatigue face aux prix élevés, aux vols annulés et retardés et au service client médiocre.

John Fedor, un couvreur de la banlieue de Philadelphie, et sa femme tentaient de rentrer chez eux après une croisière dans les Caraïbes. Ils ont raté leur vol au départ de Tampa. Il a déclaré qu’ils n’avaient reçu aucune aide et qu’ils avaient été « traités si horriblement » par un agent de Frontier Airlines, puis il a cherché d’autres moyens de rentrer chez eux. On lui a proposé 675 $ pour une voiture de location. Ils ont vu des billets de train à 125 $ chacun, mais au moment où ils ont essayé d’en acheter une paire, le train était épuisé.

« Je ne sais toujours pas comment nous allons rentrer à la maison. Nous ne savons pas quel jour nous rentrerons à la maison », a déclaré Fedor. « Cela a probablement été les pires vacances de ma vie. »

___

Darlene Superville à Washington et Kate Payne à Tampa, en Floride, ont contribué à ce rapport.