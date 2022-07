Les compagnies aériennes critiquées pour avoir misé sur les carburants alternatifs

“Il s’agit d’un spectre qui est à l’origine d’une grande innovation en ce moment – et tout est SAF”, a déclaré Raymond. “Pensez-y comme aux premiers jours de SAF jusqu’à l’hypothétique pure [power-to-liquid) SAF, made with nothing but green hydrogen from renewable electricity and direct air carbon capture.”

Réfléchissant aux perspectives de Boeing pour SAF jusqu’en 2050, Raymond a déclaré: “Ces voies pour fabriquer ces carburants deviendront meilleures et plus propres à mesure qu’il y aura plus d’électricité renouvelable [and] à mesure que la source d’hydrogène devient plus renouvelable parce que nous la fabriquons plus souvent avec l’électrolyse et les réseaux d’énergie renouvelable.”

Sustainable aviation fuels, or SAF, are energy sources “made from renewable raw material,” according to aircraft maker Airbus. It says the most common feedstocks “are crops based or used cooking oil and animal fat.”

There are major concerns in some quarters that increased uptake of SAF could, among other things, result in substantial deforestation and create a squeeze on crops crucial to food production.

“The main thing to bear in mind that is not all SAF are created equal, and their sustainability fully depends on the sustainably of the feedstock that they are made from. With SAF, the devil is really in [the details]”, a déclaré Matteo Mirolo, responsable de la politique aéronautique chez Transport & Environment, à CNBC par téléphone.

“La première chose que nous recherchons, et je pense particulièrement aux compagnies aériennes, est la reconnaissance du fait que la crédibilité de leurs plans SAF dépend du fait de faire les bons choix en ce qui concerne le type de SAF ou le type de matière première qui ils sont fabriqués à partir de », a déclaré Mirolo.