Les compagnies aériennes commencent à réparer les Boeing 737 Max mis à la terre par un problème électrique

Les actions de Boeing étaient en hausse de près de 3% jeudi matin après que les compagnies aériennes américaines ont commencé à réparer des dizaines d’avions 737 Max au sol le mois dernier en raison d’un problème électrique. Le fabricant prévoit de reprendre les livraisons dans les prochains jours.

La Federal Aviation Administration a approuvé les réparations pour le défaut de fabrication, qui a mis au sol plus de 100 avions en service le mois dernier.

Boeing avait suspendu les livraisons des avions Max qu’il avait déjà produits pour résoudre le problème, le dernier obstacle de la société à générer des liquidités indispensables. Une porte-parole de Boeing a déclaré à CNBC que les livraisons reprendraient probablement « dans la semaine ».

Les avions Max avaient été immobilisés dans le monde entier pendant 20 mois jusqu’en novembre dernier après deux accidents mortels. Le problème électrique n’était pas lié aux problèmes qui ont provoqué la mise à la terre.

Les compagnies aériennes ont hâte de remettre les avions en service pour faire face à un rebond de la demande de voyages, car de plus en plus de clients sont vaccinés contre Covid-19 et les attractions rouvrent.

United Airlines a commencé les réparations sur les avions et a déclaré qu’elle s’attend à ce que ses 17 avions Max concernés reviennent en service dans « les prochains jours, alors que nous terminons notre processus d’inspection et nous assurons que ces avions répondent à nos normes de sécurité rigoureuses ». La compagnie aérienne basée à Chicago a un total de 30 Maxes dans sa flotte.

American Airlines a également commencé les réparations et prévoit de rendre ses avions 18 Max qui doivent subir les réparations pour être remis en service dans les prochains jours. Southwest Airlines a déclaré que le travail sur chaque avion prendra de deux à trois jours et qu ‘ »il faudra environ trois semaines pour terminer le travail de conformité ».

Southwest, basé à Dallas, possède 32 Boeing 737 Max 8 qui ont été cloués au sol le mois dernier sur une flotte Max totale de 64.