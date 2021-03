Les compagnies aériennes changent d’activité pour répondre à la demande de vacances post-pandémique

Alors que les économies européennes envisagent d’assouplir les restrictions, on s’attend à ce que les gens essaient de partir en vacances dès que possible, après environ un an d’être coincés chez eux. En revanche, les voyages d’affaires prennent plus de temps à se redresser.

Le secteur a été gravement touché par la pandémie de coronavirus, les gens étant invités à rester chez eux. La Lufthansa a déclaré jeudi qu’elle avait enregistré une baisse de 75% du nombre de passagers entre 2019 et 2020 – soulignant l’impact dévastateur subi par de nombreuses compagnies aériennes depuis que Covid a frappé.

LONDRES – Les compagnies aériennes européennes envisagent le soleil et les plages comme moyen de gagner de l’argent à nouveau.

« Est-ce que je vais faire le voyage d’une journée de Londres à New York pour une réunion de trois heures? Probablement pas, donc il y aura un impact sur les voyages d’affaires », a déclaré Keith Barr, PDG d’IHG Hotels & Resorts, à CNBC. « Squawk Box Europe « le mois dernier.

Rickard Gustafson, PDG de Scandinavian Airlines, s’attend également à «des changements significatifs dans la dynamique du marché (des compagnies aériennes)».

« Je pense que nous verrons un peu moins de voyages d’affaires et plus de voyages d’agrément », a-t-il déclaré à CNBC. « Nous devons adapter notre opération davantage à la saisonnalité dans une plus large mesure qu’aujourd’hui », a-t-il ajouté.

Les compagnies aériennes à bas prix telles que Ryanair et easyJet ont toujours incité les clients à faire des pauses dans des destinations européennes ensoleillées, telles que la Grèce, l’Espagne et l’Italie. Cependant, davantage de compagnies aériennes pourraient faire de même, comme Lufthansa et British Airways, qui ont traditionnellement pris en charge les personnes voyageant à des fins professionnelles.

« Les voyages d’affaires seront au-dessus des niveaux de 2019 d’ici la fin de la décennie », a déclaré Stephen Furlong, analyste principal de la société de gestion de patrimoine Davy, au téléphone à CNBC, ajoutant que d’un autre côté, « les loisirs (les voyages) pourraient se ressaisir très rapidement. . «