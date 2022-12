Les compagnies aériennes au Canada qui ont reçu le plus de plaintes en 2022

Après un an où de nombreux voyageurs potentiels ont connu des aéroports encombrés par des files d’attente de plusieurs heures pour des raisons de sécurité, seulement pour voir leurs vols retardés et annulés, ou leurs bagages perdus, voyager en avion a été une expérience frustrante pour beaucoup en 2022.

La réalité de cette frustration peut être vue dans les nouvelles données publiées lundi par l’Office des transports du Canada. L’agence, qui est un tribunal quasi judiciaire indépendant et un régulateur des transports, a publié un nouveau tableau de bord sur le nombre de plaintes reçues par les compagnies aériennes entre avril et septembre 2022.

Les données sur les plaintes sont tirées des informations soumises par les passagers au CTA.

En ce qui concerne les transporteurs canadiens, les résultats indiquent que l’OTC a reçu plus de plaintes concernant les compagnies aériennes à rabais.

Entre avril et septembre 2022, le CTA a reçu 13,7 plaintes pour 100 vols pour Flair Airlines et 12,6 plaintes pour 100 vols pour Swoop Inc.

De plus, Sunwing Airlines a reçu 8,6 plaintes pour 100 vols, tandis que WestJet en a reçu 4,9 et Air Canada a reçu 3,6 pour 100 vols. Air Transat avait le taux de plaintes le plus bas avec 2,2 plaintes pour 100 vols.

L’OTC a également fourni des données sur les plaintes concernant les compagnies aériennes exploitées à l’étranger. Le plus grand nombre de plaintes concerne Qatar Airways, qui a reçu 24,1 plaintes pour 100 vols

Après Qatar Airways, Turkish Airlines a reçu 14,7 plaintes pour 100 vols, Air India en a reçu 13,7, Royal Air Maroc en a reçu 13,3, Etihad Airways en a reçu 12,9 et TAP Air Portugal en a reçu 11,9. plaintes déposées auprès d’une compagnie aérienne.

Les données sur les plaintes seront mises à jour par le CTA sur une base trimestrielle, indique-t-il dans le communiqué de presse.

ANNÉE DU CHAOS AÉROPORTUAIRE

Fin 2021, le transport aérien commençait seulement à rebondir et n’était pas encore revenu aux niveaux d’avant la pandémie. Selon Statistique Canada, 3,9 millions de passagers ont voyagé sur des vols nolisés ou réguliers en décembre 2021, ce qui représente une baisse de 45,2 % par rapport à décembre 2019.

Dans l’ensemble, 2021 a vu les transporteurs aériens suspendre leurs opérations pendant des périodes de temps, alors que l’année a commencé avec des fermetures à travers le Canada dans un contexte d’augmentation des cas de COVID-19.

Mais 2022 a vu la demande revenir. En septembre, par exemple, six millions de passagers ont volé quelque part. Cela représentait 86,6% des niveaux pré-pandémiques de septembre 2019.

Cependant, cet afflux de demande sur l’industrie du transport aérien, toujours en train de rebondir après les mesures pandémiques, a causé des problèmes de voyage qui ont fait la une des journaux.

La demande de vols a augmenté de 280 % entre février et juin de cette année, a déclaré le ministre des Transports Omar Alghabra lors d’une conférence de presse le 28 novembre.

“Je ne nierai pas qu’il y a eu des moments et des épisodes très frustrants qui ont été frustrants pour les passagers, qui ont été frustrants pour les compagnies aériennes, qui ont été frustrants pour notre gouvernement, et il y a eu beaucoup de leçons apprises”, a-t-il déclaré aux journalistes à Ottawa.

Les faibles niveaux de dotation en personnel, l’inflation et la perte de revenus ont également contribué aux retards, a-t-il déclaré.

Alghabra a pris la parole après avoir convoqué un sommet avec l’industrie du transport aérien le 24 novembre pour discuter des problèmes de voyage avant la saison des vacances d’hiver.

Il a déclaré que le gouvernement fédéral travaillait au renforcement de la déclaration des droits des passagers et engageait des discussions sur la modernisation du processus de contrôle de sécurité.

Mais le ministre a averti lors d’un appel téléphonique avec La Presse canadienne à la fin novembre que tout changement ne serait pas en place à temps pour la saison des voyages d’hiver.