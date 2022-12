Les compagnies aériennes annulent près de 3 000 vols supplémentaires aux États-Unis alors que le calvaire des voyages se poursuit

Après qu’une tempête hivernale a perturbé les voyages pendant le week-end des vacances de Noël, des milliers d’annulations de vols se sont produites dans la semaine précédant le jour de l’An.

Près de 3 000 vols américains ont été annulés jusqu’à présent mardi, après que plus de 4 000 ont été annulés lundi et près de 5 000 autres ont été fermés dimanche, selon FlightAware.

Les voyageurs de Southwest Airlines ont été les plus durement touchés, le transporteur annulant 2 571 vols, soit 63 % de son horaire. C’est bien plus que toute autre compagnie aérienne dans le monde mardi. Le deuxième plus grand nombre d’annulations dans le monde concernait les vols via le transporteur China Eastern, avec 638 annulations.

Southwest n’a pas immédiatement répondu à un message demandant un commentaire.

Plus tôt cette semaine, le PDG de Southwest, Bob Jordan, a qualifié les perturbations de “l’événement à plus grande échelle que j’aie jamais vu”, selon un entretien avec le Wall Street Journal. Il a ajouté dans l’interview que la société fonctionnerait à environ un tiers de son horaire habituel pour amener les équipages et les avions dans les bonnes positions géographiques. Le calendrier réduit était prévu jusqu’à jeudi et, a déclaré Jordan à l’époque, pourrait être prolongé.

Sud-ouest avis cette semaine ont noté que la société était “uniquement touchée” par la tempête hivernale Elliott, un système massif de neige et de vent qui a fait plus de 50 morts jusqu’à présent. Dans son dernier avis, mis à jour lundi, Southwest a déclaré que “les défis continus ont un impact significatif sur nos clients et nos employés, ce qui est inacceptable”.

“Nos sincères excuses pour cela ne font que commencer”, a ajouté la société.

Continuer à lire: Comment éviter les retards et les annulations de vol