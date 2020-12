Les compagnies aériennes ont annulé plus de 600 vols après que les régions du nord-est aient reçu un pied de neige ou plus avec des précipitations supplémentaires qui devraient tomber jusqu’à jeudi matin.

La neige est tombée du nord de la Virginie dans certaines parties de la Nouvelle-Angleterre mercredi. Il a continué vers le nord dans la soirée, subissant une tempête qui était sur le point de laisser tomber jusqu’à 2 pieds de neige à certains endroits d’ici jeudi.

United Airlines a enregistré le plus grand nombre d’annulations, annulant 103 vols. Southwest a annulé 64 et JetBlue a nettoyé 63. Delta et American en ont annulé environ 50 chacun, selon le site de suivi des vols FlightAware.

En ce qui concerne les aéroports, Boston Logan a eu 131 vols annulés jeudi à 7h30 HNE, tandis que l’aéroport Newark Liberty dans le New Jersey en avait 123.

La plupart des compagnies aériennes américaines ont déjà annoncé des dispenses de vol couvrant les voyages mercredi et jeudi. Les destinations couvertes, les dates de voyage et autres petits caractères varient selon la compagnie aérienne et sont susceptibles de changer avec la trajectoire et la gravité prévues de la tempête.

Notez que les passagers avec des billets non remboursables ne sont pas éligibles à un remboursement à moins que la compagnie aérienne n’annule leur vol. Cependant, les voyageurs peuvent annuler leur vol et recevoir un crédit pour un futur vol et n’auront pas à payer de frais de changement de billet onéreux, même sur les billets économiques de base. La plupart des compagnies aériennes vous permettront également de modifier une réservation en ligne.

Vous envisagez de changer votre vol pour un autre jour ou heure cette semaine ou au début de la semaine prochaine s’il est couvert par la dérogation? Ne traînez pas. Les options de changement de réservation, déjà limitées par les coupures de vols des compagnies aériennes en raison de la pandémie, diminuent à mesure que de plus en plus de passagers se bousculent pour changer leurs plans. Pour compliquer les choses: le premier lot de vacanciers partira ce week-end.

Aéroports avec annulations importantes

Voici un aperçu des aéroports avec des annulations et des retards importants:

Boston

Aéroport international de Boston Logan

Annulations le mercredi: 68

Annulations le jeudi: 131

Région de New York

Aéroport international Newark Liberty

Annulations le mercredi: 131

Annulations le jeudi: 123

Aéroport international John F. Kennedy

Annulations le mercredi: 108

Annulations le jeudi: 78

70

Annulations le jeudi: 73

crême Philadelphia

Aéroport international de Philadelphie

Annulations le mercredi: 25

Annulations le jeudi: 28

Région de Washington, DC

Aéroport international de Washington Dulles

Annulations le mercredi: 130

Annulations le jeudi: 26

Aéroport international de Baltimore / Washington

Annulations le mercredi: 102

Annulations le jeudi: 44

Aéroport national Reagan

Annulations le mercredi: 31

Annulations le jeudi: 16

Charlotte, Caroline du Nord

Aéroport international Charlotte Douglas

Annulations le mercredi: 39

Annulations le jeudi: 34

Chicago

Aéroport international de Chicago O’Hare

Annulations le mercredi: 60

Annulations le jeudi: 41

