Les compagnies aériennes annulent leurs vols vers Israël au milieu des attaques – WSVN 7News | Miami Actualités, Météo, Sports

New York (CNN) — Les compagnies aériennes se sont précipitées pour annuler leurs vols vers Israël tôt samedi après que des militants palestiniens ont lancé une attaque surprise, tirant des milliers de roquettes depuis Gaza sur les villes israéliennes voisines pendant une fête juive.

Samedi après-midi, environ 16% des vols ont été annulés et 23 % ont été retardés vers l’aéroport international Ben Gourion, la plaque tournante internationale d’Israël, située juste à l’extérieur de Tel Aviv.

Certains vols à destination d’Israël ont été détournés vers d’autres aéroports du monde. Le vol 954 d’United Airlines a quitté l’aéroport international de San Francisco vendredi soir et s’est dérouté au-dessus du Groenland environ sept heures après le début d’un voyage de plus de 13 heures, selon le site de suivi des vols FlightAware. Le vol reviendrait plus tard à San Francisco.

« La sécurité de nos clients et de nos équipages est notre priorité absolue », a déclaré la compagnie aérienne dans un communiqué. « Nous surveillons de près la situation et ajustons les horaires des vols si nécessaire. »

Les données FlightAware montrent également que Delta Air Lines et American Airlines ont annulé samedi et dimanche les vols à destination d’Israël prévus au départ de l’aéroport international John F. Kennedy de New York.

La compagnie aérienne allemande Lufthansa a également annoncé samedi qu’elle réduirait considérablement ses vols vers Tel-Aviv.

« Dans le contexte de la situation sécuritaire actuelle en Israël, Lufthansa Group Airlines réduit ce samedi son programme de vols vers/depuis Tel Aviv », ont indiqué des représentants de la compagnie aérienne dans un communiqué.

Il y aura encore un vol de Tel Aviv à Francfort ce samedi, a indiqué la compagnie aérienne, mais tous les autres vols ont été annulés.

« Nous surveillons en permanence la situation sécuritaire très dynamique en Israël et sommes en contact étroit avec les autorités. La sécurité de nos invités et des membres d’équipage est une priorité absolue pour Lufthansa », ont écrit les représentants de la compagnie aérienne.

Le journal israélien populaire Walla! News a rapporté samedi que Swiss Air, Austrian Airlines et Turkish Airlines avaient annulé des vols à destination et en provenance d’Israël.

El Al, la compagnie aérienne nationale israélienne, a déclaré que les clients « peuvent suspendre leurs vols sans frais ou les annuler avec un bon sans frais », et mettre en place une ligne d’urgence pour les clients qui ont besoin de modifier leur vol.

