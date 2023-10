Les compagnies aériennes annulent leurs vols vers Israël au milieu des attaques en cours du Hamas

Plusieurs compagnies aériennes ont commencé samedi à annuler des vols entre les États-Unis et Israël après que des militants du Hamas ont pris par surprise ce pays du Moyen-Orient avec une attaque sur plusieurs fronts qui a coûté des centaines de vies et qui semble loin d’être terminée.

L’ambassade américaine en Israël dit samedi après-midi, l’aéroport Ben Gourion de Tel Aviv reste ouvert, mais a noté que la situation sécuritaire et la disponibilité du personnel pourraient affecter les vols. Il est conseillé aux voyageurs de vérifier auprès de leurs compagnies aériennes.

Delta, United et American Airlines ont toutes annulé les vols directs prévus samedi vers l’aéroport Ben Gourion, la principale plate-forme aérienne commerciale d’Israël.

American a déclaré au HuffPost dans un communiqué qu’il s’agissait renoncer aux frais pour modifier les vols vers Israël jusqu’à la semaine prochaine et « continuerait à surveiller la situation en gardant à l’esprit la sûreté et la sécurité et ajusterait nos opérations si nécessaire ».