Les compagnies aériennes annulent leurs vols avant Noël

La météo pourrait nuire à ce que les compagnies aériennes s’attendaient à être des jours de voyage chargés pour couronner une année difficile. United a déclaré qu’il s’attend à ce que les vacances de fin d’année soient plus occupées que Thanksgiving avec 440 000 passagers par jour en moyenne. Le transporteur prévoit que le 2 janvier sera le record le plus chargé depuis le début de la pandémie.

L’aéroport international de Chicago O’Hare, l’aéroport international de Denver et Chicago Midway ont eu la plus grande part de vols annulés jeudi. Les compagnies aériennes ont averti que la neige, les vents violents et les températures froides pourraient affecter les voyages de Seattle à Boston en Caroline du Nord.

Les transporteurs ont effacé plus de 2 800 vols du mercredi au vendredi, selon le site de suivi FlightAware. Cette période comprend ce que les compagnies aériennes s’attendaient à être les périodes de voyage les plus achalandées avant Noël, qui est dimanche.

Les perturbations du printemps et de l’été dues au mauvais temps et aux pénuries de main-d’œuvre ont déclenché un tollé de la part des clients et des politiciens, et ont incité les compagnies aériennes à réduire leurs horaires.

À la fin de l’année dernière et au début de 2023, la vague omicron de Covid a mis les équipages à l’écart et a entraîné des centaines d’annulations de vols.

American Airlines, pour sa part, a offert une rémunération supplémentaire aux équipages pour travailler pendant les vacances de pointe afin de renforcer les effectifs.

“Tout le monde est sur le pont pour s’assurer que nos clients sont pris en charge pendant la saison des vacances, y compris en cas de conditions météorologiques extrêmes”, a déclaré American dans un communiqué. “Il était essentiel pour nos préparatifs de dimensionner la compagnie aérienne en fonction des ressources dont nous disposons et des conditions d’exploitation auxquelles nous sommes confrontés, ainsi que de pouvoir réagir rapidement pour mettre nos clients en route une fois le temps dégagé.”