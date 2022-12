Les compagnies aériennes annulent 17 000 vols en raison des conditions hivernales rigoureuses, mais les perturbations s’atténuent

Les annulations de vols se sont encore atténuées lundi, mais les perturbations causées par les rigueurs de l’hiver aux États-Unis ont persisté à la fin du week-end de Noël.

Les compagnies aériennes ont annulé plus de 17 000 vols américains depuis mercredi, selon FlightAware, alors que les tempêtes ont apporté de la neige, de la glace, des vents violents et un froid glacial à travers le pays, faisant dérailler les voyages aériens d’un océan à l’autre. Ces conditions ont ralenti les équipes au sol car elles ont dû faire face à des conditions difficiles dans les aéroports.

Les transporteurs détailleront probablement les coûts des perturbations lorsqu’ils communiqueront les résultats le mois prochain, sinon plus tôt.

Compagnies aériennes du sud-ouest a été particulièrement touché par les tempêtes hivernales pendant la période des voyages de vacances, ainsi que par d’autres problèmes, notamment un brouillard inattendu à San Diego et des pénuries de personnel chez un vendeur de carburant à Denver, a déclaré le directeur de l’exploitation du transporteur au personnel.

Southwest avait annulé de nombreux vols de manière proactive dans le but de stabiliser ses opérations, a déclaré le COO Andrew Watterson. De mercredi à samedi, environ un quart des vols de Southwest ont été annulés et les deux tiers ont été retardés, selon les données de FlightAware.

La compagnie aérienne a présenté ses excuses aux employés pour le chaos, qui a laissé beaucoup de mal à mettre la main sur les services de planification des équipages, ce qui rend plus difficile d’obtenir des réaffectations ou d’apporter d’autres changements, ou d’obtenir des chambres d’hôtel. Southwest a également offert aux agents de bord travaillant pendant les vacances un salaire supplémentaire.

“Une partie de ce que nous souffrons est un manque d’outils”, a déclaré dimanche le PDG de Southwest, Bob Jordan, dans un message au personnel. “Nous avons beaucoup parlé de la modernisation des opérations et de la nécessité de le faire. Et la planification des équipages est l’un des domaines dans lesquels nous devons investir. Nous devons être en mesure de produire des solutions plus rapidement.”

Les compagnies aériennes annulent souvent les vols de manière proactive par mauvais temps pour éviter que les avions, les équipages et les clients ne soient à leur place, des problèmes qui peuvent rendre plus difficile la récupération après une tempête.

Les transporteurs ont également prévu des horaires plus petits pour la veille de Noël et le jour de Noël par rapport aux jours précédant les vacances, ce qui rend plus difficile pour eux de réserver à nouveau des voyageurs sur d’autres vols, et les réservations ont augmenté.