Les compagnies aériennes annulent 10 000 vols pendant les violentes tempêtes hivernales et se bousculent pour réserver à nouveau les voyageurs de vacances – NBC Los Angeles

Les compagnies aériennes ont eu du mal à trouver des sièges vides pour les voyageurs car les vols étaient si pleins et les horaires limités.

La neige, les vents violents et le froid glacial ont frappé une grande partie des États-Unis dans les jours précédant Noël.

Les annulations ont commencé à diminuer samedi à mesure que le temps s’améliorait.

Les annulations de vols aux États-Unis ont diminué samedi, mais les responsables fédéraux ont averti que les perturbations pourraient se poursuivre alors que de violentes tempêtes hivernales perturbaient les voyages aériens à travers le pays avant Noël.

Les compagnies aériennes basées aux États-Unis ont annulé plus de 10 000 vols depuis mercredi, selon le tracker de vol FlightAware.

Le mauvais temps et les perturbations des vols ont bouleversé les plans de voyage de vacances de centaines de milliers de personnes pendant ce que les compagnies aériennes s’attendent à être l’une des périodes les plus occupées depuis avant la pandémie.

Les compagnies aériennes et les voyageurs avaient du mal à trouver des vols alternatifs avant les vacances car les avions étaient tellement complets et les horaires ont fortement chuté pendant le week-end. La Federal Aviation Administration a déclaré que les horaires avaient culminé à 47 554 vols jeudi, tombant à 30 875 samedi et à seulement 27 997 dimanche, jour de Noël.

Cela pourrait obliger les compagnies aériennes à rembourser en espèces les voyageurs qui décident d’abandonner complètement leurs voyages en raison des retards.

Fedex et UPS averti forfaits vacances pourrait arriver en retard à cause des orages.

Les compagnies aériennes ont supprimé environ 5 600 vols rien que vendredi, soit environ un quart de l’horaire, lorsque des tempêtes ont balayé des villes du nord-ouest du Pacifique à la côte est, apportant un froid mortel dans de nombreuses régions. Les prévisionnistes fédéraux ont mis en garde contre les conditions routières dangereuses dues à la glace et à la faible visibilité.

“Le vent et la poudrerie pourraient entraîner des retards à Chicago, et le vent pourrait entraîner des retards dans et autour de Washington, DC, New York, Boston et Philadelphie”, a déclaré la FAA samedi matin. “Seattle, San Francisco et les aéroports desservant les stations de ski du Colorado pourraient subir des retards dus aux nuages ​​bas et à la visibilité.”

Plus de 1 700 vols du samedi ont été annulés.

Des retards sont également possibles en Floride en raison du nombre élevé de vols saisonniers, a ajouté la FAA.

Scott Olson | Getty Images Un jet-taxis dans la neige à l’aéroport international O’Hare le 22 décembre 2022 à Chicago, Illinois.

Le froid extrême et les vents violents ont également ralenti les opérations dans des dizaines d’aéroports. Cinquante-huit pour cent des vols américains sont arrivés tard vendredi, avec une moyenne de près de 90 minutes, selon les données de FlightAware.

Les perturbations sont dues aux conditions météorologiques qui ont frappé tous les principaux transporteurs américains.

Compagnies aériennes du sud-ouestqui a une grande opération à Chicago et à Denver, a annulé plus de 1 300 vols, soit environ un tiers de son horaire, tandis que 2 000 autres, soit la moitié de son horaire, ont été retardés.

La Southwest Airlines Pilot Association, le syndicat des pilotes des compagnies aériennes, a déclaré que 52% des pilotes avaient été réacheminés jeudi.

Hyoung Chang | Poste de Denver | Getty Images James Garofalo de Colorado Springs vérifie son téléphone portable après l’annulation de son vol à l’aéroport international de Denver à Denver, Colorado, le jeudi 22 décembre 2022.

Basé à Seattle Alaska Airlines a annulé plus de 500 vols, soit 65% de son programme vendredi, et a déclaré que les avions et les rampes d’accès de l’aéroport étaient recouverts d’épaisses plaques de glace, ralentissant ses opérations dans le nord-ouest du Pacifique.

“Bien que ce soit difficile, surtout à cette période de l’année, nous encourageons fortement les clients à réévaluer leur besoin de voyager en raison du temps glacial continu et de la disponibilité limitée”, a-t-il déclaré vendredi. “En raison de vols très complets au cours des prochains jours, il faudra probablement plusieurs jours pour accueillir les clients qui ont besoin de nouveaux vols.”