Les compagnies aériennes américaines et unies redeviennent rentables alors que les tarifs au mille montent en flèche

Mais la bonne nouvelle pour les investisseurs des compagnies aériennes était une mauvaise nouvelle pour les passagers des compagnies aériennes.

Le montant que les passagers ont payé pour parcourir chaque mile sur les compagnies aériennes au cours du trimestre a augmenté d’un peu plus de 20 % par rapport à 2019, de loin les tarifs par mile les plus élevés payés depuis le début de la pandémie. Le pic a été entraîné par une combinaison de capacité moindre dans l’ensemble de l’industrie et une forte demande de voyages aériens.

Ces tarifs élevés ont permis aux compagnies aériennes d’augmenter leurs revenus au-dessus de ce qu’elles avaient réservé au même trimestre de 2019, malgré la capacité réduite.

American a enregistré un chiffre d’affaires record au deuxième trimestre de 13,4 milliards de dollars, en hausse de 12 % par rapport aux niveaux de 2019, même si la capacité a diminué de près de 9 %. Les revenus de United ont augmenté de 6 % par rapport à la même période de 2019, avec une capacité en baisse de 15 %.