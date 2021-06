Les compagnies aériennes américaines et les syndicats d’équipage appellent l’administration Biden à ENTRAÎNER les passagers indisciplinés au milieu de la flambée de violence en vol – RT USA News

Les groupes commerciaux et les syndicats des compagnies aériennes américaines et leurs employés ont exhorté le procureur général Merrick Garland à aider à dissuader les comportements violents et indisciplinés des passagers en poursuivant et en emprisonnant les contrevenants au niveau fédéral.

« Le gouvernement fédéral devrait envoyer un message fort et cohérent par le biais de l’application de la loi pénale selon lequel le respect de la loi fédérale et le maintien de la sécurité aérienne sont de la plus haute autorité », a indiqué une lettre, envoyée lundi par une coalition d’organisations de compagnies aériennes.

La répression du comportement flagrant des passagers par le biais de poursuites judiciaires réussies et médiatisées, entraînant des sanctions pouvant aller jusqu’à l’emprisonnement, contribuera à dissuader les interruptions de vol et à rendre les voyages aériens plus sûrs, ont ajouté les groupes.

L’appel à l’aide intervient au milieu d’une forte augmentation de ce que la Federal Aviation Administration a appelé » indiscipliné et dangereux » comportement des passagers. Au 25 mai, la FAA avait déjà lancé des enquêtes sur 394 cas de comportement indiscipliné des passagers cette année, dépassant le total pour toute année complète précédente enregistrée. déjà plus que doublé les totaux annuels remontant à 2005, selon les données de la FAA.

Les États-Unis ont vu cette année de nombreux cas de passagers se bagarrer ou attaquer des membres d’équipage de compagnies aériennes. Dans un cas, fin mai, une femme a donné un coup de poing à une hôtesse de l’air de Southwest Airlines et lui a cassé deux dents.

La vidéo montre le moment où une femme a frappé une hôtesse de l’air de Southwest Airlines et lui a cassé deux dents. L’incident aurait commencé sur une violation de masque. pic.twitter.com/NAPZknOs1e – Sam Sweeney (@SweeneyABC) 27 mai 2021

La FAA a adopté des politiques d’application plus strictes, telles que l’augmentation des amendes, ce qui, selon les associations de l’industrie du transport aérien, a été utile. La FAA a accédé à des amendes combinées de 368 000 $ contre 21 passagers.

« Cependant, nous avons demandé que davantage soit fait pour dissuader les comportements flagrants, qui contreviennent à la loi fédérale et aux instructions des membres d’équipage », a-t-il ajouté. dit la lettre.





Il a été signé par Airlines for America, quatre pilotes de ligne et deux syndicats d’agents de bord, la National Air Carrier Association, la Regional Airline Association et le Transport Workers Union of America.

