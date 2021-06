Les compagnies aériennes américaines et britanniques demandent la réouverture des frontières

La saison des vacances d’été est en cours sans élément clé cette année : des vols bondés entre les États-Unis et Londres en raison des restrictions de voyage liées au COVID.

Les dirigeants des compagnies aériennes et des aéroports des deux côtés de l’Atlantique déclarent que la levée des restrictions est en retard compte tenu des taux de vaccination COVID élevés et de ce qu’ils appellent un faible risque de transmission de COVID sur les vols et ont pressé lundi le président Joe Biden et le Premier ministre britannique Boris Johnson de prendre des mesures comme dès le sommet du G7 de cette semaine en Angleterre.

« Ce sont les enfants emblématiques des bons programmes de vaccination », a déclaré John Holland-Kaye, PDG de l’aéroport Heathrow de Londres. « Il doit y avoir un prix pour cela. »

Le prix : mettre fin à ce que disent les compagnies aériennes a effectivement été une interdiction de voyager de 15 mois. La plupart des voyageurs américains ne peuvent pas visiter Londres sans mise en quarantaine pendant 10 jours, et les résidents britanniques ne sont pas autorisés à se rendre aux États-Unis en vertu d’une large interdiction des voyageurs internationaux mise en place au début de la pandémie. Le PDG de British Airways, Sean Doyle, a noté que la deuxième piste d’Heathrow était fermée lundi et a déclaré que l’aéroport n’avait pas vu un nombre aussi limité de vols depuis la Seconde Guerre mondiale. Holland-Kaye nd a déclaré qu’un pacte est « absolument essentiel pour les deux pays ».

En revanche, certains pays de l’Union européenne, dont la France et l’Espagne, rouvrent déjà leurs frontières aux vacanciers américains vaccinés, même si les États-Unis ne sont pas ouverts aux voyageurs de ces pays. Le Royaume-Uni a quitté l’UE début 2020.

Le conseiller à la sécurité nationale, Jake Sullivan, a déclaré lundi qu’il n’y avait pas de calendrier pour lever les restrictions sur les voyages aux États-Unis.

« Nous avons entendu très clairement le désir de nos amis en Europe et au Royaume-Uni de pouvoir rouvrir les voyages à travers l’océan Atlantique, et nous voulons que cela se produise », a-t-il déclaré lors d’un point de presse à la Maison Blanche. « Mais nous avons suivre la science, et nous devons suivre les conseils de nos professionnels de la santé publique. Nous les engageons activement pour déterminer le calendrier. »

Les compagnies aériennes et les responsables du tourisme réclament depuis des mois un corridor de voyage entre les États-Unis et le Royaume-Uni comme première étape vers la réouverture des voyages internationaux long-courriers à destination et en provenance des États-Unis.

En mai, les dirigeants de l’industrie du voyage ont appelé à la création d’un groupe de travail public-privé d’ici la fin mai pour élaborer une « feuille de route basée sur les risques et les données pour rouvrir en toute sécurité les voyages internationaux », mais aucun groupe de travail n’a été créé.

Lundi, des dirigeants de plusieurs compagnies aériennes américaines et britanniques proposant des vols transatlantiques ont tenu une conférence de presse pour plaider en faveur d’une réouverture dans les plus brefs délais.

« Nous sommes dans la haute saison des voyages entre les États-Unis et le Royaume-Uni », a déclaré le PDG de United, Scott Kirby. « Chaque jour qui passe est un jour perdu pour la reprise. »

Les dirigeants de la compagnie aérienne et de l’aéroport lors de l’appel ont suggéré que la raison pour laquelle les restrictions n’ont pas été levées est que les gouvernements américain et britannique veulent atteindre des niveaux de vaccination encore plus élevés. L’objectif de Biden est d’avoir 70% des adultes avec une dose de vaccin d’ici le 4 juillet.

Le PDG de Delta Ed Bastian et le PDG américain Doug Parker ont déclaré que l’ouverture des frontières aux voyageurs vaccinés encouragerait davantage de personnes à se faire vacciner.

« L’une des raisons pour lesquelles nous avons des difficultés (aux États-Unis) à surmonter ces derniers 20 à 30% est ce qui motive les personnes à se faire vacciner autres que simplement leur propre bien-être », a déclaré Bastian. « Eh bien, un grand incitatif est de pouvoir voyager à l’étranger. »

Sullivan a déclaré que la décision finale de rouvrir les voyages internationaux aux États-Unis appartenait aux responsables américains de la santé publique.

« En fin de compte, il s’agit d’un processus guidé par la science et les conseils de santé publique », a-t-il déclaré.

Lorsque les restrictions seront levées, les compagnies aériennes déclarent qu’elles prévoient d’ajouter des vols entre les États-Unis et le Royaume-Uni plus rapidement qu’elles ne le feraient normalement compte tenu de la demande de voyages refoulée.

Kirby a déclaré que United pouvait augmenter les vols dans un délai d’un mois après toute date de réouverture.