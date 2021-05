Les compagnies aériennes américaines annulent des vols en Israël, citant des troubles

Les compagnies aériennes américaines ont commencé à annuler leurs vols vers Israël alors que la violence s’intensifie.

United Airlines a déclaré avoir annulé mardi des vols de Chicago et Newark à Tel Aviv et de San Francisco et Newark à Tel Aviv mercredi. Citant les troubles, le transporteur a déclaré qu’il le ferait également renoncer aux frais de modification pour les clients ayant réservé des vols à destination ou en provenance de Tel Aviv jusqu’au 25 mai.

American Airlines a déclaré qu’elle avait annulé un vol de l’aéroport John F. Kennedy de New York à Tel Aviv mercredi et un autre effectuant le voyage de retour jeudi. La compagnie aérienne a dit qu’il le ferait renoncer aux frais dans certaines circonstances, pour les clients ayant des vols vers Tel Aviv prévus jusqu’au 25 mai.

Delta Air Lines a également déclaré qu’elle avait annulé mercredi un vol dans chaque direction entre l’aéroport Kennedy et Tel Aviv. Un porte-parole a déclaré que la compagnie aérienne «surveillait la situation» et n’avait pas décidé de la reprise des vols.

La compagnie aerienne a émis une dispense de voyage le mardi pour les clients ayant réservé un vol vers ou depuis Tel Aviv entre le mardi et le jeudi.