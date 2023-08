Les compagnies aériennes ajoutent des vols pour faire sortir les voyageurs de Maui

Les passagers tentent de se reposer et de dormir après des vols annulés et retardés tandis que d’autres attendent d’embarquer sur des vols au large de l’île alors que des milliers de passagers se sont retrouvés bloqués à l’aéroport de Kahului (OGG) à la suite d’incendies de forêt dans l’ouest de Maui à Kahului, Hawaï le 9 août 2023 .

Les compagnies aériennes ont ajouté des vols pour éloigner les voyageurs de Maui après que des incendies de forêt sur l’île hawaïenne ont tué au moins 36 personnes et provoqué des évacuations.

Compagnies aériennes américaines , Compagnies aériennes du sud-ouest , Hawaiian Airlines, Alaska Airlines ont déclaré qu’ils ajoutaient un service pour aider les clients à partir. Plus de 11 000 personnes ont quitté l’île par avion depuis le début des incendies, a déclaré Ed Sniffen, directeur des transports de l’État, lors d’une conférence de presse mercredi soir, heure locale, NBC News. signalé. Une grande partie de la ville balnéaire de Lahaina avait brûlé, après que les incendies aient été attisés par les vents de Ouragan Dora.

Hawaiian Airlines a déclaré qu’elle avait ajouté six vols Maui supplémentaires jeudi et qu’elle utilisait des avions plus gros entre Honolulu et Maui pour transporter des passagers ainsi que de l’eau, de la nourriture et d’autres produits essentiels. Le transporteur a découragé les voyageurs sans réservation de se rendre à l’aéroport de Kahului à Maui en raison de la surpopulation.

« Alors que nous opérons actuellement notre horaire complet et que nous avons des sièges disponibles sur les vols au départ de Maui aujourd’hui, nous concentrons nos ressources sur le transport du personnel essentiel et des premiers intervenants », a déclaré le transporteur. Il a également mis en garde contre d’éventuelles perturbations sur d’autres itinéraires « alors que nous travaillons pour répondre aux besoins de voyage essentiels de Maui ».

Une porte-parole d’American Airlines a déclaré que le transporteur prévoyait d’exploiter tous les vols réguliers à destination et en provenance de l’aéroport de Kahului jeudi. Une porte-parole a déclaré que le transporteur avait « ajouté un vol supplémentaire et modernisé un avion aujourd’hui pour s’assurer que les clients qui évacuent OGG puissent le faire ».

La compagnie aérienne a échangé des avions à fuselage étroit Airbus A321, qui peuvent accueillir environ 190 passagers, contre certains des vols pour un Boeing 777-200, l’un des plus gros avions de sa flotte, qui compte 273 sièges, selon le site Web d’American.

Southwest Airlines a également déclaré qu’elle ajoutait un service vers Hawaï à partir du continent américain et des vols intra-îles.

United Airlines a déclaré qu’il avait annulé les vols entrants de jeudi vers l’aéroport de Kahului, mais qu’il pilotait des avions à vide pour prendre des voyageurs à Maui.

Alaska Airlines a déclaré avoir ajouté un « vol de sauvetage » jeudi, portant à neuf le nombre total de départs du transporteur depuis Maui.

« Notre principale préoccupation est la sécurité de nos employés et de nos invités », a déclaré la compagnie aérienne dans un communiqué. « Nous évaluons l’ajout de plus de vols de sauvetage pour aider à faire sortir les gens de l’île. »

Toutes les grandes compagnies aériennes ont renoncé aux différences de tarifs et aux pénalités d’annulation pour les voyageurs dont les voyages ont été touchés par les incendies.