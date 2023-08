Les compagnies aériennes ajoutent des sièges premium de première classe alors que les voyageurs se font plaisir

Les compagnies aériennes ont passé des décennies à entasser autant de sièges que possible dans les autocars. Maintenant, ils se concentrent sur l’ajout de sièges plus spacieux dans une chasse mondiale aux voyageurs dépensiers comme Natalie Rasmussen.

« Je ne vais pas voler vers l’Europe en 36B. 36B est une taille de soutien-gorge, pas un siège d’avion », a déclaré Rasmussen, un scientifique d’application qui vit près de San Jose, en Californie.

Rasmussen a déclaré qu’elle ne volerait pas en autocar standard sur les vols long-courriers. Au lieu de cela, elle opte pour la classe affaires ou l’économie premium, une cabine plus récente qui se situe entre les affaires et l’autocar et offre plus d’espace pour les jambes, un écran de dossier plus grand et d’autres avantages, mais pas les sièges allongés à l’avant de l’avion.

Les sièges premium rapportent plusieurs fois les tarifs des autocars, ce qui les rend encore plus importants pour les transporteurs car les prix des billets, en général, baissent et le rebond des voyages d’affaires après la pandémie de Covid se stabilise. Les dirigeants des compagnies aériennes ont déclaré que les clients avaient montré une volonté à la suite de la pandémie de payer pour plus d’espace à bord.

Rasmussen a déclaré qu’elle avait récemment payé 500 $ pour se surclasser en rentrant d’Europe afin d’abandonner l’économie premium et de prendre l’avion Delta Airlines ‘ cabine haut de gamme, Delta One, qui comprend un lit-lit, un grand écran de divertissement et une porte d’intimité.

« J’ai cliqué sur » oui « si vite », a déclaré Rasmussen, 43 ans, qui s’est rendue à Londres, en Allemagne et en République tchèque lors de son dernier voyage et a acheté un billet dans Virgin Atlantic en classe économique premium de Virgin Atlantic sur le chemin.