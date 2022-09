Les compagnies aériennes à bas prix du Canada élargissent leurs services, annonce Flair et Lynx – Kelowna Capital News

Les annonces de deux des plus grands transporteurs à bas prix du Canada proposent une expansion du marché des loisirs économiques.

Le chef de la direction de Flair Airlines, Stephen Jones, a annoncé une concentration accrue sur les routes actuelles avec des augmentations de fréquence quotidiennes vers des destinations telles que Calgary, Toronto, Montréal et Vancouver.

La compagnie aérienne basée à Edmonton a déclaré qu’elle prévoyait d’étendre sa flotte à 30 avions, contre 20, d’ici la fin de l’année prochaine, avec un service prévu sur 70 routes et constitue une étape vers le plan quinquennal de Flair pour atteindre 50 avions.

Lynx Air, basée à Calgary, a également annoncé des plans d’expansion en 2023, car la compagnie aérienne commencera à offrir des vols vers le marché américain à partir du début de l’année prochaine.

Les liaisons américaines comprendront des vols toute l’année de Toronto à Orlando, en Floride, de Calgary à Phoenix, de Calgary à Los Angeles et de Calgary à Las Vegas, a déclaré Merren McArthur, PDG de Lynx.

“Nous savons que les Canadiens adorent chasser le soleil en hiver et nous voulons leur offrir une option ultra-abordable avec Lynx”, a déclaré McArthur.

D’autres destinations intérieures devraient être ajoutées aux offres de vols de Lynx, a déclaré McArthur, car la compagnie aérienne espère un jour être le transporteur à bas prix n ° 1 au Canada.

Pour l’instant, cependant, McArthur a déclaré que Lynx “n’est pas vraiment là pour prendre des parts de marché à nos concurrents, mais vraiment pour développer le marché et permettre à plus de Canadiens de voyager et de voler”.

Flair a également proposé plus de vols vers des destinations soleil mercredi, alors que Jones a annoncé qu’il étendrait le nombre de vols vers des destinations mexicaines, notamment Cancun, Cabo San Lucas et Puerto Vallarta.

Flair prévoit d’être la troisième plus grande compagnie aérienne intérieure du Canada d’ici l’été prochain, a déclaré le porte-parole Mike Arnot.

—Caitlin Yardley, La Presse canadienne

Voyage en avion