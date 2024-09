Les communautés YouTube permettent aux fans et aux spectateurs de discuter et de publier avec les créateurs

De nombreux créateurs publient des vidéos sur YouTube, mais utilisent d’autres plateformes pour interagir avec leurs fans et leurs spectateurs. Avec une nouvelle fonctionnalité appelée Communautés, YouTube espère proposer ce type d’options interactives directement sur la plateforme, afin que les créateurs n’aient plus besoin de passer par Discord, WhatsApp, ou peut-être Instagram ou Reddit.

La fonctionnalité Communautés, que YouTube a lancé aujourd’hui Lors de l’événement Made on YouTube à New York, il s’agit d’un mélange de forums à l’ancienne, de subreddits et de groupes Facebook. Une fois qu’un créateur active sa communauté, tous ceux qui la rejoignent peuvent poster et les gens peuvent se répondre. L’idée est probablement que vous parlerez tous de choses liées au créateur dont vous faites partie de la communauté, mais si vous avez déjà été dans une section de commentaires YouTube, vous savez que ce n’est pas comme ça que ça fonctionne. Il existe également une section spéciale pour les propres publications du créateur, où il peut partager du texte, des images et d’autres éléments.

YouTube travaille depuis longtemps sur diverses fonctionnalités de ce type. Il existe même une fonctionnalité appelée Communauté déjà en ligne sur la plateforme, même si elle n’est en réalité qu’un moyen pour les créateurs de publier du contenu non vidéo, et la plupart des créateurs ne semblent pas l’utiliser beaucoup. Alors que YouTube cherche des moyens de rapprocher les spectateurs de leurs créateurs préférés et de les faire participer à leur processus créatif, le nouveau système Communauté est clairement conçu pour être beaucoup plus interactif.

Toutes ces nouvelles interactions peuvent être déroutantes pour certains créateurs. YouTube déploie donc également un nouvel outil appelé Community Hub, qui remplace la section commentaires de l’application YouTube Studio et offre aux créateurs une vue combinée de toute l’activité sur leur chaîne. Les systèmes d’IA de YouTube aideront à faire apparaître les bons commentaires et proposeront même des suggestions de réponses afin que les créateurs puissent répondre au plus grand nombre de personnes possible.

Même avec ces nouveaux outils, les communautés présenteront de nombreux problèmes de modération complexes, en particulier maintenant que les fans peuvent publier leur propre contenu sur la chaîne au lieu de simplement laisser des commentaires. C’est peut-être la raison pour laquelle YouTube permet à chaque créateur de l’activer lui-même et prend son temps pour le déployer. Les communautés sont actuellement en ligne sur quelques chaînes, selon la société, mais ne seront pas disponibles à grande échelle avant l’année prochaine.

YouTube est peut-être une plateforme vidéo, mais l’entreprise s’est toujours considérée comme un produit social. Et elle sait très bien que le meilleur moyen de faire perdurer une plateforme est de donner aux gens un moyen de passer du temps ensemble. Ainsi, même si elle propose de nouvelles façons aux créateurs de créer et de monétiser des vidéos, elle investit également massivement dans les rencontres.

