Les communautés Reddit s’assombrissent pour protester contre les frais d’application tiers

Certaines des plus grandes communautés de Reddit verrouillent leurs portes pour protester contre la décision du site d’actualités sociales d’essayer de monétiser l’accès à ses données.

Plus de 3 000 subreddits ont rejoint la manifestation et deviendront « privés » le lundi 12 juin, empêchant toute personne extérieure à la communauté de voir leurs messages.

Des forums tels que r/todayilearned, r/funny et r/gaming, avec plus de 30 millions d’abonnés chacun, se sont inscrits pour rejoindre la campagne, tandis que d’autres avec plus d’un million de membres, dont r/iPhone et r/unexpected, ont déjà ont fermé leurs portes en prévision de la grève.

La protestation porte sur un ensemble de modifications à venir de « l’API » du site, qui permet à d’autres entreprises d’utiliser les données reddit dans leurs propres produits et services.

Les changements introduiront des frais énormes pour «l’accès premium», tuant efficacement les applications Reddit tierces populaires telles qu’Apollo, qui permet aux utilisateurs de parcourir le site avec une interface personnalisable.

De telles applications devraient facturer environ 5 $ (4 £) par utilisateur chaque mois simplement pour payer les nouveaux frais à Reddit, a estimé Christian Selig, le seul développeur d’Apollo.

Un conflit similaire s’est déroulé sur Twitter dans les années 2010. Les deux services ont un noyau d’utilisateurs inconditionnels qui s’appuient sur des applications tierces, ce qui a finalement sapé le modèle commercial du réseau social financé par la publicité.

Mais le conflit Reddit est principalement motivé par un autre affrontement : celui entre le réseau social et les sociétés d’intelligence artificielle telles qu’OpenAI, qui ont extrait d’énormes quantités de données du service pour former leurs systèmes.

« Le corpus de données Reddit est vraiment précieux », a déclaré Steve Huffman, fondateur et directeur général de Reddit. a déclaré au New York Times en avril. « Mais nous n’avons pas besoin de donner gratuitement toute cette valeur à certaines des plus grandes entreprises du monde. »

ignorer la promotion de la newsletter Inscrivez-vous pour TechScape Newsletter hebdomadaire gratuite La plongée hebdomadaire d’Alex Hern sur la façon dont la technologie façonne nos vies « , »newsletterId »: »tech-scape », »successDescription »: »Nous vous enverrons TechScape chaque semaine »} » clientOnly> Avis de confidentialité: Les newsletters peuvent contenir des informations sur les organisations caritatives, les publicités en ligne et le contenu financé par des tiers. Pour plus d’informations, consultez notre politique de confidentialité. Nous utilisons Google reCaptcha pour protéger notre site Web et Google politique de confidentialité et Conditions d’utilisation appliquer. après la promotion de la newsletter

Dans une déclaration de groupe, les modérateurs des milliers de subreddits qui se joignaient à la manifestation ont déclaré : « Le 12 juin, de nombreux subreddits s’éteindront pour protester contre cette politique. Certains reviendront après 48 heures : d’autres disparaîtront définitivement à moins que le problème ne soit correctement résolu, car de nombreux modérateurs ne sont pas en mesure de faire le travail qu’ils font avec les mauvais outils disponibles via l’application officielle. Ce n’est pas quelque chose que nous faisons à la légère : nous faisons ce que nous faisons parce que nous aimons Reddit, et nous croyons vraiment que ce changement rendra impossible de continuer à faire ce que nous aimons.