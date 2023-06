Les communautés Reddit s’assombrissent pour protester contre la nouvelle politique controversée de l’entreprise

Des milliers de forums Reddit s’assombrissent lundi dans l’une des plus grandes manifestations d’utilisateurs jamais organisées sur la plate-forme de médias sociaux.

Les pannes volontaires, qui empêchent le contenu des groupes d’être visible publiquement, affectent les plus grandes communautés en ligne de Reddit, y compris les groupes populaires consacrés à la musique, à l’histoire, aux sports et aux jeux vidéo. Les manifestations incluent plus de deux douzaines de subreddits avec au moins 10 millions d’abonnés, ainsi que des milliers de réseaux plus petits.

Les manifestations de lundi reflètent l’indignation généralisée suscitée par un plan de Reddit visant à facturer des millions de dollars de frais pour que certaines applications tierces continuent d’accéder à la plate-forme. Le plan a déjà forcé plusieurs des principaux fabricants d’applications de Reddit à annoncer qu’ils fermaient parce qu’ils ne pouvaient pas se permettre les nouveaux coûts, qui devraient commencer dès le mois prochain.

La confrontation entre la direction d’entreprise de Reddit et ses utilisateurs et développeurs marque un tournant pour la plate-forme car elle devrait être rendue publique plus tard cette année. Pendant des années, les utilisateurs de Reddit pouvaient parcourir les publications, écrire des commentaires et partager des photos et des vidéos sur Reddit à partir d’applications tierces.

Maintenant, cependant, Reddit demande des paiements importants aux fabricants d’applications pour maintenir ce même niveau d’accès via son interface de programmation d’applications (API), dans un mouvement apparemment destiné à mieux monétiser les utilisateurs de Reddit. La semaine dernière, Christian Selig, développeur de la populaire application Apollo, a déclaré que Reddit voulait lui facturer 20 millions de dollars par an pour que son application continue de fonctionner. Il a ensuite déclaré qu’il n’avait d’autre choix que de fermer l’application.

Reddit a encore attisé les tensions avec certains membres de sa communauté de développeurs en semblant déformer les détails de sa conversation privée avec Selig pour suggérer qu’il avait fait chanter l’entreprise. Selig, cependant, a enregistré son appel téléphonique avec la société, un fait que le co-fondateur et PDG de Reddit, Steve Huffman, a reconnu plus tard dans une séance de questions-réponses avec les utilisateurs.

L’application de Selig n’est qu’une des victimes des changements à venir. Les détracteurs de Reddit affirment que les frais élevés de la plate-forme tueront toute concurrence tierce contre l’application propriétaire de Reddit, que de nombreux utilisateurs ont qualifiée de lente, boguée et inférieure. Ils craignent également que ces mesures ne déciment une communauté de bénévoles qui s’appuie sur des outils tiers pour effectuer le travail essentiel de modération des forums Reddit – la responsabilité que Reddit délègue aux utilisateurs du site plutôt qu’à ses propres employés rémunérés ou à des sous-traitants, contrairement à d’autres grands réseaux sociaux.

Les défenseurs de Reddit, y compris certains utilisateurs, ont déclaré que Reddit avait le droit de fixer ses propres prix pour l’accès à l’API et qu’il s’agissait d’une entreprise autorisée à contrôler la manière dont les utilisateurs accèdent aux données sur la plate-forme qu’elle fournit. Certains utilisateurs ont déclaré qu’ils ne savaient même pas qu’il était possible d’accéder à Reddit à partir d’applications tierces.

« Reddit doit être une entreprise autonome, et pour ce faire, nous ne pouvons plus subventionner les entités commerciales qui nécessitent une utilisation de données à grande échelle », a écrit Huffman dans une séance de questions-réponses avec les utilisateurs vendredi.

La bataille fait écho à la façon dont Twitter, sous la direction de son nouveau propriétaire Elon Musk, a récemment annoncé son propre mur de paiement pour les données dans le but de développer de nouvelles sources de revenus et de consolider les finances en difficulté de l’entreprise. La décision de Twitter a provoqué un tollé de la part des fabricants d’applications tiers, des chercheurs en désinformation et des titulaires de comptes de service public qui ont déclaré que cette décision nuirait à la transparence et à l’accessibilité. Twitter a répondu aux critiques en ajoutant un nouveau niveau à son forfait payant, mais le déménagement a été instantanément qualifié de trop peu, trop tard.

Maintenant, Reddit fait face à une révolte similaire, qui pourrait s’avérer encore plus efficace compte tenu de sa plus grande dépendance envers les membres de la communauté pour l’entretien de base du site.

Les enjeux du combat ne se limitent pas à Reddit seul. Cela se déroule dans le contexte d’un débat plus large sur qui crée la valeur dans les réseaux sociaux et qui en récolte les fruits. Et cela reflète des années de scepticisme croissant du public à l’égard des grandes plates-formes technologiques qui sont devenues économiquement dominantes grâce à la collecte et à l’exploitation de vastes trésors d’informations personnelles d’autres personnes.

Pour Reddit et ses futurs actionnaires, la valeur de l’entreprise découle de l’infrastructure que le site fournit pour la conversation. L’exploitation de cette infrastructure, la sauvegarde de ce qui y est stocké et la facturation de l’accès à ces données exclusives génèrent une valeur que Reddit estime pouvoir conserver.

Pour les développeurs et les modérateurs de Reddit, cependant, la valeur de la plate-forme découle non seulement du fonctionnement de la plate-forme par l’entreprise, mais également de la modération dirigée par l’utilisateur des innombrables forums du site, ainsi que des divers outils et fonctionnalités que d’autres ont créés pour rendre Reddit plus utilisable — par exemple, pour les aveugles et les malvoyants. Ces solutions n’ont peut-être pas été conçues par Reddit lui-même, mais la société en a bénéficié en ce sens qu’elles ont aidé le site à se développer et à atteindre un public plus large.

Dans une certaine mesure, contrairement à Instagram ou YouTube, Reddit doit son ascension au travail bénévole de nombre de ses utilisateurs qui ont supporté les coûts de développement de fonctionnalités dans lesquelles l’entreprise n’a pas jugé bon d’investir. À cet égard, Reddit ressemble plus à Wikipedia, le encyclopédie numérique participative dont les rédacteurs bénévoles sont considérés comme une ressource vitale.

Maintenant, cependant, de nombreux utilisateurs se sentent trahis.

« S’ils commencent à facturer les appels d’API, [moderators] devrait commencer à facturer reddit pour le temps qu’il consacre au fonctionnement du site Web », a écrit un utilisateur.« Ce site fonctionne UNIQUEMENT sur le dos de la main-d’œuvre gratuite des mods.

Certains ont juré de ne plus utiliser Reddit, et d’autres ont suggéré qu’ils pourraient même effacer l’intégralité de leur compte afin que l’entreprise ne puisse pas monétiser leur activité historique.

« Pour un grand nombre d’utilisateurs d’Apollos, son existence est la seule raison pour laquelle nous utilisons encore la plate-forme », a écrit un autre utilisateur. « Je suis ici depuis plus de 15 ans, mais je n’ai pas l’intention de rester une fois qu’Apollo s’éteindra. »