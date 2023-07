Les communautés inondées de la Nouvelle-Angleterre passent à la récupération, pelletant des tonnes de boue et de débris

ANDOVER, Vt. (AP) – Les eaux de crue ont reculé dans les villes et villages du Vermont frappés par une tempête qui a provoqué deux mois de pluie en deux jours, permettant aux gens de se concentrer sur la récupération d’une catastrophe qui a piégé les résidents dans les maisons, les routes fermées et les rues étouffées et entreprises avec de la boue et des débris.

L’eau s’est écoulée dans la capitale Montpelier, où les rues ont été inondées mardi par la rivière Winooski gonflée, et les inquiétudes persistantes concernant un barrage juste en amont se sont atténuées alors que les niveaux d’eau semblaient se stabiliser.

« Il semble qu’il n’y aura pas de rupture. Ça c’est bon. C’est une chose de moins que nous devons avoir en tête », a déclaré le directeur municipal de Montpelier, Bill Fraser.

Fraser a déclaré que la ville de 8 000 habitants est passée en mode de récupération, les employés des travaux publics enlevant la boue et les débris du centre-ville et les inspections des bâtiments à venir alors que les entreprises commencent à nettoyer leurs propriétés. L’eau brune du Winooski a atteint le sommet des parcomètres du centre-ville, inondant les sous-sols et ruinant le contenu des étages inférieurs. Des scènes similaires se sont déroulées dans la ville voisine de Barre et à Bridgewater, où la rivière Ottauquechee a débordé.

Le gouverneur Phil Scott prévoyait de visiter les zones touchées par les inondations avec Deanne Criswell, administratrice de l’Agence fédérale de gestion des urgences, mercredi, un jour après que le président Joe Biden a déclaré une urgence pour le Vermont et autorisé l’aide fédérale aux secours en cas de catastrophe.

La tempête se déplaçant lentement a déversé entre 7 et 9 pouces (18 centimètres et 23 centimètres) de pluie sur certaines parties de la Nouvelle-Angleterre, de New York et du Connecticut. La vallée de la rivière Hudson à New York a été durement touchée, et les villes du sud-ouest du New Hampshire et de l’ouest du Massachusetts ont également subi de fortes inondations et des routes emportées.

Une grande partie de cette eau coulait à travers le Connecticut, transportant des débris, y compris des arbres entiers, sur son chemin vers le sud jusqu’à Long Island Sound. Les principales voies navigables, y compris la rivière Connecticut, ont débordé de leurs rives et devraient culminer mercredi jusqu’à 6 pieds (2 mètres) au-dessus du niveau d’inondation, fermant les routes et les parcs riverains dans plusieurs villes.

Plus de pluie était prévue jeudi et vendredi, mais Peter Banacos, un météorologue du Service météorologique national, a déclaré que la région serait épargnée par d’autres averses torrentielles.

Il n’y a eu aucun rapport de blessés ou de décès liés aux inondations dans le Vermont, où des équipes de sauvetage en eau vive aidées par des équipages d’hélicoptères de la Garde nationale ont effectué plus de 175 sauvetages, a déclaré mardi Vermont Emergency Management. Une femme est décédée à Fort Montgomery, New York, alors qu’elle tentait de s’échapper de sa maison inondée avec son chien.

Environ 12 communautés du Vermont, y compris la capitale de l’État, étaient sous alerte d’ébullition de l’eau en raison des inondations. La Croix-Rouge américaine du nord de la Nouvelle-Angleterre a réussi à acheminer de la nourriture et de l’eau à ses abris de Barre, Rutland et White River Junction. La fréquentation était en baisse au refuge de l’Auditorium municipal de la Barre, 58 en date de mercredi matin, contre plus de 200 mardi.

De nombreuses personnes passaient pour recharger leur téléphone et manger quelque chose, a déclaré John Montes, responsable régional des catastrophes. Des volontaires de la Croix-Rouge de tout le Nord-Est arrivaient pour aider à tout, de l’évaluation des catastrophes à la distribution de kits de nettoyage aux propriétaires, a-t-il déclaré.

« Il y a plus de pluie demain, donc il vaut mieux que nous nous penchions en avant et que nous soyons prêts », a déclaré Montes. « Nous pouvons gérer tous les impacts supplémentaires que nous recevons de la météo cette semaine. »

Le gouverneur Scott a déclaré que les eaux de crue avaient dépassé les niveaux observés lors de la tempête tropicale Irene. Irene a tué six personnes dans le Vermont en août 2011, emportant des maisons de leurs fondations et endommageant ou détruisant plus de 200 ponts et 805 kilomètres d’autoroute.

Les scientifiques de l’atmosphère disent que les inondations destructrices se produisent plus fréquemment à mesure que les tempêtes se forment dans une atmosphère plus chaude, et la hausse des températures de la planète ne fera qu’aggraver la situation.

À Ludlow, une ville du centre du Vermont de 1 500 habitants, les habitants se sont concentrés mercredi sur la réouverture des routes, la vérification des propriétaires isolés et le nettoyage de la boue et des débris des entreprises gorgées d’eau.

« Nous avons subi des dégâts catastrophiques. Nous avons vraiment pris le plus gros de la tempête », a déclaré le directeur municipal de Ludlow, Brendan McNamara.

La station d’épuration de la ville était hors service, le principal supermarché et la route qui traversait la ville restaient fermés et McNamara ne pouvait pas commencer à estimer le nombre de maisons endommagées. Des dizaines d’entreprises ont été endommagées et le terrain de la petite ligue de la ville et un nouveau skate park ont ​​été détruits.

« Heureusement, nous l’avons traversé sans perte de vie », a déclaré McNamara. « Ludlow ira bien. Les gens se rassemblent et prennent soin les uns des autres.

Colleen Dooley, une enseignante à la retraite, est retournée dans son complexe de condominiums à Ludlow pour trouver le terrain couvert de limon et de boue et la piscine remplie d’eau de rivière boueuse.

« Je ne sais pas quand nous reviendrons, mais cela prendra certainement un certain temps », a-t-elle déclaré.

Les contributeurs d’Associated Press incluent Kathy McCormack à Concord, New Hampshire; Pat Eaton-Robb à Hartford, Connecticut ; Michael Hill à Albany, New York; et Mark Pratt, Michael Casey et Steve LeBlanc à Boston.

Lisa Rathke, l’Associated Press