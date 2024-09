Les communautés du Wisconsin font des efforts plus importants que jamais pour financer leurs écoles

La surintendante d’État Jill Underly avec le directeur du lycée Madison La Follette, Mathew Thompson, et le surintendant du district scolaire public de Madison, Joe Gothard, dans le couloir de La Follette jeudi | Photo de Ruth Conniff

Les directeurs de lycées des quartiers est et ouest de Madison étaient rayonnants lorsqu’ils ont présenté des centres technologiques étincelants, des salles de classe rénovées, de nouveaux espaces de théâtre et des studios de musique remplis d’instruments – tous faisant partie de vastes rénovations qui ont été récemment achevées dans tout le district, grâce à un référendum de 2020 adopté par les contribuables locaux qui ont augmenté leurs propres impôts pour couvrir les coûts.

Madison n’est pas la seule à demander l’aide de sa communauté pour moderniser ses écoles vieillissantes. Cette année, le Wisconsin a connu le plus grand nombre de référendums scolaires de son histoire.

Jusqu’à présent, en 2024, 193 districts scolaires, soit près de la moitié des 421 districts de l’État, ont eu recours au moins une fois à un référendum pour demander aux contribuables locaux de compléter les revenus qui leur sont alloués par l’État, selon les données recueillies par le Wisconsin Public Education Network.

« Le problème, c’est que nous continuons à en demander toujours plus, et c’est parce que le gouvernement de l’État ne respecte pas sa part du marché », a déclaré la surintendante des écoles publiques Jill Underly, qui a visité les lycées Vel Phillips Memorial et La Follette jeudi après-midi avec Joe Gothard, le nouveau surintendant des écoles publiques de Madison.

« Je suis arrivé ici en deuxième année du Mississippi », a déclaré Jonathan Saloni, un élève de dernière année à Vel Phillips qui joue du cor français. Il a passé un an à s’entraîner dans l’ancienne salle de musique exiguë de l’école avant la rénovation. « C’est tel « C’est un pas en avant », a-t-il déclaré, debout dans un grand et spacieux nouveau studio de musique entouré d’instruments. « Il nous reste juste à organiser la bibliothèque de partitions. » Saloni aime jouer dans un ensemble collaboratif organisé par le professeur de musique pour réunir les élèves de l’orchestre et de l’ensemble à vent. « Nous jouons une musique vraiment amusante, c’est génial », a-t-il déclaré.

Underly, elle-même pianiste, s’est attardée dans la salle de musique et a sorti un clavier dans un studio d’enregistrement professionnel voisin, caressant les touches avec admiration. « Les opportunités que vous offrez aux enfants sont vraiment impressionnantes », a-t-elle déclaré au directeur Matt Hendrickson et au personnel musical. « Merci à tous. »

Après avoir jeté un œil à l’atelier automobile d’aspect professionnel, où les étudiants apprenaient à monter une voiture sur un élévateur, Underly n’a pas eu le temps de visiter le planétarium avant de traverser la ville à toute vitesse jusqu’à La Follette.

Là, le directeur Mathew Thompson est venu la saluer, vêtu d’un gilet jaune fluo qui le faisait ressembler à un très grand brigadier. Le gilet faisait partie d’un effort de renforcement de la communauté, a-t-il expliqué, rendant tout le personnel visible et disponible pour les élèves pendant les premières semaines de cours. Alors qu’il parcourait les couloirs en distribuant des high fives, il s’arrêtait parfois pour indiquer à un adolescent perdu l’une des salles de classe renumérotées du bâtiment récemment rénové.

La première étape de la visite de Thompson a été de montrer le tout nouveau centre destiné aux élèves qui ont besoin d’aide pour se procurer de la nourriture, des vêtements et d’autres fournitures. « Nous avons le taux de pauvreté le plus élevé et la plus belle diversité du district », a déclaré Thompson. Le nouveau centre, approvisionné en nourriture et autres produits de première nécessité, dispose également d’une salle de douche et d’une buanderie, a-t-il déclaré fièrement, afin que les enfants puissent répondre à leurs besoins de base.

« Voici quelques-uns des classeurs que nous avons achetés en 1963 et dont nous nous débarrassons maintenant », a-t-il déclaré à Gothard, le directeur de Madison, un ancien élève de La Follette qui a été impressionné par les améliorations apportées au bâtiment, notamment une bibliothèque avec des puits de lumière et des meubles assortis, des tableaux Promethean dans les salles de classe et un nouveau gymnase de luxe pour les spectateurs. Une salle de classe de sciences de la santé avec des mannequins dans des lits d’hôpital est spéciale pour Thompson, a-t-il déclaré, car sa fille a obtenu son diplôme du programme et est devenue infirmière. Autre arrêt spécial : une fresque géante et colorée de Madison tout le long d’un mur du couloir. « Je voulais une atmosphère de ville », a déclaré Thompson.

« Nous avons eu la pandémie, puis nous avons eu les travaux de construction et maintenant nous sommes enfin en mesure d’avoir une certaine cohérence et de développer notre culture scolaire », a ajouté Thompson. À la porte d’entrée, il a interpellé Underly pour lui demander : « Quand allez-vous changer la formule de financement des écoles ? » Le faible taux de remboursement de l’éducation spécialisée de l’État écrase les programmes scolaires, car lui et d’autres administrateurs doivent prendre de l’argent du fonds général pour couvrir les coûts de l’éducation spécialisée imposés par le gouvernement fédéral.

Aussi réjouissant que soit le constat des effets transformateurs du référendum de 2020 sur les lycées de Madison, demander constamment aux contribuables locaux de couvrir le sous-financement de l’État est une terrible façon de financer l’éducation.

« Chaque fois qu’un référendum est adopté, il oppose les voisins les uns aux autres, les gens qui ont des enfants scolarisés aux gens qui n’en ont pas, et les gens qui peuvent se le permettre aux gens qui ne peuvent pas se le permettre », a déclaré Underly. « C’est comme un cercle vicieux. Donc, si nous devions obtenir plus de financement dans le système scolaire, par exemple, en augmentant le montant des remboursements pour l’éducation spécialisée, nous pourrions faire face à des difficultés financières. [from the state]cela enlèverait beaucoup de pression aux écoles.

Les contribuables locaux ont mis la main à la poche à maintes reprises au cours de la dernière décennie et demie, tandis que l’engagement de l’État à financer l’éducation a n’a pas réussi à suivre le rythme de l’inflation.

« Il est difficile de ne pas se sentir déprimé car, une fois de plus, pour la 16e année consécutive, les élèves du Wisconsin retournent à l’école cet automne avec moins de places que l’année précédente », m’a dit Heather DuBois Bournenane, du Wisconsin Public Education Network. Elle a qualifié de « stupéfiant » le nombre record de districts qui se sont rendus au référendum cette année.

« Et pourtant, nous avons tant de raisons d’espérer », a-t-elle ajouté. « Les gens s’organisent et luttent contre les attaques contre les écoles publiques, les escroqueries liées à la privatisation et les menaces contre le financement des écoles publiques. »

Au niveau national, les défenseurs de l’éducation publique ont reçu un coup de pouce lorsque la candidate démocrate à la présidence Kamala Harris a choisi l’ancien enseignant et défenseur de l’école publique, le gouverneur du Minnesota Tim Walz, comme colistier, au détriment du gouverneur de Pennsylvanie Josh Shapiro, défenseur des bons d’études pour les écoles privées.

La menace des bons d’études financés par l’État pour les écoles privées, qui épuisent de plus en plus les ressources des écoles publiques du Wisconsin, est désormais sur le radar de l’actualité nationale.

Le secrétaire américain à l’Éducation, Miguel Cardona, a donné le coup d’envoi d’une tournée de rentrée scolaire à Green Bay cette semaine, en écrivant un article d’opinion dur dans le Journal Sentinel de Milwaukee Il a notamment critiqué le puissant lobby du « choix scolaire » du Wisconsin pour avoir promu un système qui détourne l’argent public des écoles publiques – qui accueillent tous les enfants – pour payer les frais de scolarité des écoles privées religieuses et autres qui rejettent tout simplement les enfants qu’elles ne veulent pas éduquer. On est loin du message pro-privatisation non seulement de la secrétaire à l’éducation anti-école publique du président Donald Trump, Betsy DeVos, mais aussi du secrétaire à l’éducation du président Barack Obama, Arne Duncan, défenseur du libre choix des écoles.

Underly a qualifié le point de Cardona de « 100 % juste ».

« Nous finançons deux systèmes. Nous finançons un système qui accepte tous les enfants, et nous finançons un système qui n’accepte pas tous les enfants, ou qui n’accepte que pendant une courte période, puis les refuse », a-t-elle déclaré. « Si nous n’avions pas à utiliser l’argent des contribuables pour financer un deuxième système, réfléchissons à ce que nous pourrions faire. Ces communautés n’auraient pas à participer à un référendum comme elles le font. C’est aussi simple que cela. »

À la fin de la visite, Underly a évoqué les « espaces vraiment sympas » qu’elle avait vus.« On peut voir la fierté que ces enfants ressentent dans ces espaces », a-t-elle déclaré, « et les opportunités qui en découlent. Et c’est ce que nous souhaitons pour chaque enfant du Wisconsin. Chaque enfant devrait avoir ces opportunités. »

