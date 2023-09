Les communautés du comté rendront-elles hommage aux vies perdues le 11 septembre avec des événements du lundi – Shaw Local

Le maire de New Lenox, Tim Baldermann, s’est joint aux membres de la police et des pompiers de la ville pour une cérémonie lundi matin à la mémoire des victimes des attentats terroristes du 11 septembre 2001, à l’occasion du 22e anniversaire de la tragédie.

Le public a été invité à se joindre à l’événement au service de police de New Lenox pour une courte journée portes ouvertes qui comprenait des remarques de Baldermann ainsi que du chef de la police Lou Alessandrini et du chef des pompiers Adam Riegel, qui étaient présents avec des représentants de leurs services et du VFW local et américain. Chapitres de la Légion.

« Il y a vingt-deux ans, nous avons juré de ne jamais oublier, c’est pourquoi nous sommes ici aujourd’hui pour remercier nos anciens combattants qui soutiennent notre constitution et défendent nos libertés, ainsi qu’à nos premiers intervenants pour tout ce qu’ils font jour après jour pour protégez-nous », a déclaré Baldermann. « Nous en sommes reconnaissants. »

Alors que les remarques d’Alessandrini se sont concentrées sur les vies perdues lors de cet événement historique, tant parmi les civils que parmi les policiers et les pompiers qui sont intervenus sur les lieux dans l’exercice de leurs fonctions, Riegel a choisi de se concentrer sur ce qu’il dit être quelque chose que nous pouvons apprendre des personnes qui ont été pris dans la panique de ce jour-là.

Le maire de New Lenox, Tim Baldermann, partage quelques mots pour une commémoration du 11 septembre au service de police de New Lenox le lundi 11 septembre 2023 à New Lenox. (Gary Middendorf/Gary Middendorf)

« J’ai eu le privilège et l’honneur de rencontrer l’un des derniers pompiers à s’être échappé du World Trade Center », a déclaré Riegel. «Ce qui m’a vraiment frappé, c’est ce qu’il a dit à propos des citoyens. Ils prenaient soin les uns des autres. Les gens s’arrêtaient pour s’entraider dans les escaliers et se débattaient.

« Juste la compassion qui régnait ce jour-là », a-t-il poursuivi. « Vous savez, les pompiers, la police, les services d’urgence, c’est pour cela que nous nous sommes inscrits. Ce jour-là, ces gens étaient simplement au travail dans un immeuble de bureaux, faisant ce qu’ils font tous les jours, et ils ont pris le temps de se soucier des gens qui les entouraient.

« Alors que nous réfléchissons à cette journée, prenons peut-être le temps de nous souvenir de tous ceux qui ont été perdus et essayons simplement d’être gentils et de faire quelque chose pour quelqu’un autour de nous qui peut contribuer à rendre le monde un peu meilleur », a déclaré Riegel. « À mesure que nous avançons, je pense que cela peut améliorer les choses pour tout le monde, si nous prenons tous le temps de nous entraider un peu plus. »

Le chef des pompiers de New Lenox, Adam Riegel, se souvient d’avoir visité le site commémoratif du vol Unite 93 en Pennsylvanie pour une commémoration du 11 septembre au service de police de New Lenox le lundi 11 septembre 2023 à New Lenox. (Gary Middendorf/Gary Middendorf)

Ray Soliman, maire de Crest Hill, se souvient clairement du matin du 11 septembre 2001.

Soliman a déclaré qu’il se rendait en voiture au bureau de poste de Westmont, où il travaillait à l’époque, qu’il écoutait la radio et qu’il avait entendu un rapport selon lequel un avion avait heurté le World Trade Center.

Il a vu le deuxième coup frappé alors qu’il regardait les informations à la télévision de la poste.

« Je n’arrive pas à croire que cela fait déjà 22 ans », a déclaré Soliman. « C’est comme si c’était hier. »

Lundi matin, le Carillon Lakes Veterans Club à Crest Hill devait organiser une 22e cérémonie commémorative du 11 septembre près de son mât de drapeau, mais la pluie a forcé le club à déplacer le programme à l’intérieur du club-house. Soliman a animé l’événement.

Lundi matin, le Carillon Lakes Veterans Club à Crest Hill a organisé une 22e cérémonie commémorative du 11 septembre à l’intérieur de son club-house. Le maire de Crest Hill, Ray Soliman, membre associé du club, a animé la cérémonie. (Photo fournie par Mary Thomas)

« Nous ne devons jamais oublier les 2 977 personnes qui ont été tuées et les plus de 6 000 autres qui ont été blessées le 11 septembre », a déclaré Bill Thomas, secrétaire et trésorier du club des anciens combattants, dans un courriel.

Tous les drapeaux américains doivent être mis en berne le jour du Patriot Day et cette journée doit être reconnue chaque année comme la Journée nationale du service et du souvenir.

« Aujourd’hui est un jour de commémoration », a déclaré Soliman lundi après-midi après la cérémonie privée. « Nous voulons nous souvenir et honorer ceux qui ont perdu la vie lors des événements tragiques du 11 septembre, et nous voulons certainement garder tous les survivants de cette journée tragique dans nos prières. »

Soliman a déclaré qu’il est également important de prier pour tous les premiers intervenants, afin qu’ils puissent toujours rentrer chez eux sains et saufs.

Thomas a déclaré qu’il était très heureux du soutien du district de protection contre les incendies du canton de Lockport, qui a également assisté à la brève cérémonie.

« Ils soutiennent vraiment ce genre de choses », a déclaré Thomas. « Mon Dieu, nous avions 14 pompiers ici. »

« C’est une chose tellement importante dans l’histoire de notre pays », a déclaré Thomas. « Nous le faisons chaque année. … Nous accordons une grande importance aux premiers intervenants.

Lundi matin, le Carillon Lakes Veterans Club à Crest Hill a organisé une 22e cérémonie commémorative du 11 septembre à l’intérieur de son club-house. Le maire de Crest Hill, Ray Soliman (photo), membre associé du club, a animé la cérémonie. (Photo fournie par Mary Thomas)

Thomas a déclaré qu’il s’attendait à environ 100 participants si la cérémonie était restée un événement en plein air. Néanmoins, 40 personnes sont sorties, dont 25 résidents de Carillon Lakes, a-t-il déclaré.

« Nous devons simplement transmettre ce mémorial de génération en génération. Parce que nous ne pourrons jamais oublier ce qui s’est passé ce jour-là. Espérons que quelque chose comme ça ne se reproduise plus jamais. — Bill Thomas, secrétaire et trésorier du Carillon Lakes Veterans Club à Crest Hill

Le groupe des anciens combattants compte 78 membres qui sont des anciens combattants et 20 membres associés qui ne sont pas des anciens combattants, a déclaré Thomas. Soliman et son épouse, Vicky, sont tous deux membres associés.

Thomas a déclaré que le groupe des anciens combattants encourage les gens à honorer cette journée.

« Il y a toute une génération qui n’a aucune idée de ce qui s’est passé à moins que nous les aidions à s’en souvenir », a-t-il déclaré. « C’est pourquoi nous continuons à le faire. La plupart d’entre nous sont tous des grands-parents et arrière-grands-parents. Nous leur disons : « Vous devez parler à vos enfants et à vos petits-enfants ». Il nous suffit de transmettre ce mémorial de génération en génération. Parce que nous ne pourrons jamais oublier ce qui s’est passé ce jour-là. Espérons que quelque chose comme ça ne se reproduise plus jamais.