Les communautés de toute la Colombie-Britannique disent qu’elles ne sont pas financièrement équipées pour se protéger contre les inondations et qu’elles veulent que la province aide à mettre le doigt dans la digue.

Les délégués de l’Union des municipalités de la Colombie-Britannique (UBCM) de 2022 ont adopté mercredi une résolution spéciale demandant au gouvernement provincial «d’augmenter considérablement son niveau de financement et d’assumer une plus grande responsabilité en matière de préparation et d’atténuation des inondations».

La résolution indique que les gouvernements municipaux n’ont pas les ressources financières ou humaines pour effectuer tous les travaux nécessaires. Il demande également à la province de reprendre la responsabilité des digues après que le gouvernement provincial a transféré cette responsabilité aux gouvernements locaux en 2003, un point reconnu par l’actuel premier ministre John Horgan.

Les documents de référence reconnaissent que la province consacre plus d’argent à la gestion des urgences, dont 1,5 milliard de dollars sur trois ans pour aider les collectivités à reconstruire les infrastructures essentielles après les diverses inondations et incendies en 2021, mais déplore que les problèmes liés à l’autorité d’endiguement restent non résolus.

L’UBCM, qui représente 189 gouvernements locaux, organise son congrès annuel cette semaine à Whistler.

