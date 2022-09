Les communautés de Sauk Valley bénéficieront de subventions de planification économique – Shaw Local

La région de Sauk Valley recevra des subventions de planification économique pour aider à des projets de haut débit, de logement et de développement d’immobilisations.

Plus tôt cette semaine, le gouverneur JB Pritzker et le Département du commerce et des opportunités économiques de l’Illinois ont annoncé 42 bénéficiaires de subventions qui recevront près de 3,5 millions de dollars de financement pour accélérer les initiatives de relance économique locale.

Les subventions sont accordées par le biais du programme Research in Illinois to Spur Economic Recovery, ou RISE, pour créer ou mettre à jour des plans économiques afin de promouvoir la reprise économique. Une fois les plans créés, DCEO offrira aux bénéficiaires une opportunité de subvention compétitive pour demander un financement pour des projets spécifiques inclus dans leurs plans. Ce programme est financé par l’American Rescue Plan Act.

“Les villes, régions, villes et villages de l’Illinois comprennent les opportunités et les besoins de leurs propres communautés et le programme RISE leur permet de collaborer et de planifier des améliorations”, Pritzker a dit. “Ces subventions aideront les communautés à élaborer des plans de développement économique qui reflètent l’impact spécifique de la pandémie sur leur région, avec la possibilité de demander un financement pour mettre les plans en action à l’avenir.”

Les projets mettent l’accent sur les initiatives et les investissements qui soutiennent la reprise après la pandémie, comme la réactivation des corridors commerciaux, la construction de logements plus abordables ou la réalisation d’investissements qui améliorent la qualité de vie.

L’une des subventions était de 121 000 $ au Conseil régional de Blackhawk Hills, une organisation de planification régionale qui s’engage dans le développement communautaire et économique, la conservation des ressources naturelles et la planification dans les comtés de Carroll, Jo Daviess, Lee, Ogle, Stephenson et Whiteside.

La subvention sera utilisée pour aider au moins six communautés à rédiger des plans d’amélioration des immobilisations, qui s’étendent généralement sur cinq ans et donnent la priorité aux infrastructures et autres projets municipaux, a déclaré le directeur général du conseil, Dan Payette.

“Un CIP nouveau ou mis à jour devrait aider une communauté à établir des priorités de financement et à faire un usage stratégique de ressources limitées”, a-t-il déclaré. « De plus, une communauté sera mieux placée pour postuler à des opportunités de financement d’infrastructures et d’équipements qui nécessitent une preuve de planification avant la candidature.

L’organisation ciblera les municipalités individuelles des comtés de Carroll, Jo Daviess, Lee, Ogle, Stephenson et Whiteside par le biais d’un processus de demande de propositions.

La ville de Savanna recevra 50 000 $ pour aider à résoudre les problèmes de logement et créer un plan de réhabilitation ou de démolition des propriétés dégradées.

“Il y a beaucoup à faire”, a déclaré le maire de Savanna, Val Gunnarsson. “Savanna est dotée d’un long et incroyable rivage sur l’un des plus grands fleuves du monde et est entourée d’une fabuleuse beauté naturelle. Mais ces structures en panne sont un frein à notre économie et à notre bien-être. »

Un autre objectif sera d’augmenter les développements d’appartements afin de fournir plus de logements pour attirer les employés débutants à la prison de Thomson, ainsi que d’améliorer les bâtiments du centre-ville, a-t-il déclaré.

Le comté d’Ogle recevra une subvention de 75 000 $ axée sur le haut débit, l’emploi et le logement.

Ogle s’associe aux comtés de Lee, Putnam et Boone ainsi qu’à Syndeo pour améliorer l’accès au haut débit dans les communautés rurales.

Le groupe souhaite créer un réseau haut débit technologiquement avancé, abordable, accessible, adaptable et fiable ; tirer parti des partenariats et des ressources dans toute la région pour soutenir et étendre le développement du réseau ; servir et soutenir tous les services inclusifs pour les résidents, l’éducation, les entreprises, l’agriculture et le tourisme; et d’intégrer des améliorations évolutives qui amélioreront l’infrastructure existante et les nouveaux développements

“Le programme RISE aide les communautés à créer des plans significatifs qui incluent les prochaines étapes concrètes adaptées à leurs besoins et opportunités uniques”, a déclaré la directrice du DCEO, Sylvia I. Garcia. a dit. “Ces plans aideront les villes, les villages et les régions à être compétitifs pour un financement supplémentaire pour soutenir les projets décrits dans les plans qui amélioreront la qualité de vie et le développement économique dans l’Illinois.”

Les subventions RISE rembourseront aux bénéficiaires les coûts associés à l’élaboration ou à la mise à jour d’un plan de relance économique, y compris les salaires ou les coûts contractuels, la recherche, la sensibilisation et les réunions publiques, ainsi que les dépenses associées à l’administration de la subvention, telles que la location d’espaces de réunion et l’impression.