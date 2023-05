Les communautés de l’intérieur de la Colombie-Britannique se préparent à d’autres inondations

Les communautés du centre et du sud de l’intérieur de la Colombie-Britannique se préparent à d’autres inondations. À Parker Cove, près de Vernon, des résidents et des bénévoles remplissent des sacs de sable depuis des jours.

« Nous y allons depuis six jours et nous combattons toujours cette chose et l’eau fait toujours rage », a déclaré le résident Robert Burns.

Ils essaient d’empêcher le débordement de Whiteman’s Creek de causer d’autres destructions.

Des maisons, des routes, des propriétés et des véhicules ont déjà été endommagés par les eaux de crue rapides.

Plus de 140 maisons ont été évacuées et ce nombre pourrait grimper.

« Non, je ne suis pas vraiment en sécurité parce que je sais ce que le ruisseau peut faire », a déclaré un résident du nom de John.

« Si quoi que ce soit tombe en panne, nous sommes toujours… en difficulté », a déclaré Burns.

Le ruisseau gonflé est également une menace pour les infrastructures à proximité.

«Les équipages… ils essaient essentiellement de retirer les bûches et les débris du ruisseau avant qu’ils ne touchent le pont parce que vous ne voulez pas que ces embouteillages se brisent et que toute la force de ces bûches frappe ce pont parce qu’ils sont capables de prendre débrouillez-vous », a déclaré Byron Louis, chef de la bande indienne d’Okanagan.

« Si nous perdons ce pont… le transport et la circulation vers le sud sur Westside Road ne seront plus praticables », a-t-il déclaré. Les maisons de Parker’s Cove, en Colombie-Britannique, ont été évacuées en raison du danger d’inondation.

Whiteman’s Creek a débordé et les efforts de mise en sacs de sable ont été ininterrompus pendant six jours à Parker’s Cove, en Colombie-Britannique

À Grand Forks, des sacs de sable sont en cours car les résidents craignent les inondations dans les zones non protégées.

« Nous surveillons une certaine zone, une section de notre communauté qui se trouve du côté est de la rivière ici que nous ne pouvons tout simplement pas protéger », a déclaré le maire de Grand Forks, Everett Baker.

La communauté frontalière de Grand Forks, en Colombie-Britannique, s’efforce de devancer un déluge d’eau dû à la fonte des neiges et aux fortes pluies après avoir appris une terrible leçon il y a cinq ans au sujet des inondations. (LA PRESSE CANADIENNE/HO-Ville de Grand Forks)

Il y a cinq ans, des inondations ont ravagé Grand Forks, mais le maire a déclaré que de nombreux travaux d’atténuation avaient été effectués depuis lors.

« 2018 a été une tragédie absolue. Je l’ai vécu moi-même. J’étais ici. Ma fille a perdu sa maison dans l’inondation. C’est donc une période extrêmement stressante pour les résidents qui ont traversé 2018 », a-t-il déclaré.

La montée des eaux à Grand Forks est visible sur cette photo du 5 mai 2023 (Crédit : photographie de Robert Linden)

À Cache Creek, certaines routes traversant la ville ressemblent encore à des rivières. Une maison a été perdue dans la communauté et des entreprises et des maisons ont été inondées.

Avec des rivières déjà hautes dans de nombreuses parties des Kootenays intérieurs et centraux, l’inquiétude est maintenant le potentiel de fortes pluies.

« Ce n’est pas juste un peu de pluie, nous voyons vraiment un potentiel de fortes pluies pour cette région », a déclaré Dave Campbell du River Forecast Centre, expliquant que les rivières ont peu de place pour accueillir plus d’eau.

« Donc, les préoccupations qui en découlent sont les inondations des rivières, les zones adjacentes aux inondations des rivières, les emportements de routes, l’érosion, les glissements de terrain », a-t-il déclaré.

Inondation de Cache Creek : des photos et des vidéos montrent l’impact sur le village de la Colombie-Britannique

Dans le district régional de Kootenay Boundary, une vingtaine de propriétés sont sous ordre d’évacuation et plus de 600 sont en alerte d’évacuation.

De retour à Parker Cove, des bénévoles sont venus de toute la province pour aider les résidents épuisés.

« Ils viennent de partout, de partout en Colombie-Britannique. Ils viennent ici et aident. C’est incroyable », a déclaré John.

« Merci. Merci », a-t-il dit.

Burns a déclaré que l’un des bénévoles avec qui il travaillait avait 82 ans.

« Nous espérons sauver nos maisons », a-t-il déclaré.

« C’est probablement le plus important pour tout le monde dans la communauté. Et nous ne faisons que prier », a-t-il déclaré.