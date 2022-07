Les communautés de l’Alberta nettoient après que des conditions météorologiques extrêmes «cauchemar» aient endommagé des maisons et renversé des arbres

Neran Persaud, un propriétaire foncier qui vit à l’ouest de Bergen, en Alberta, dit que ce qui s’est passé jeudi semble toujours irréel – comme vivre un rêve. Ou un cauchemar.

“C’était comme être dans une zone de guerre. Tout a été détruit”, a-t-il déclaré. “Tous les arbres sont tombés. Ma tente de tracteur est emportée, mes abris pour chevaux sont emportés. Que puis-je dire d’autre ?”

La GRC a déclaré qu’une tornade avait rasé une maison et gravement endommagé quatre autres au sud-est de Sundre, en Alberta, alors que le temps violent jeudi avait provoqué des orages et des tornades dans le sud de l’Alberta.

Selon la police, personne n’a été grièvement blessé, même si une personne a été légèrement blessée.

Les conditions météorologiques extrêmes en Alberta jeudi ont entraîné de graves dommages matériels, la GRC affirmant qu’une tornade a rasé une maison et gravement endommagé quatre autres au sud-est de Sundre. (Kyle Brittain/MétéoMédia)

Persaud a déclaré que la sécurité de ses animaux était sa principale préoccupation car ils étaient les seuls sur la propriété à l’époque. Et malgré ce qui s’est passé, il a l’impression d’être “l’homme le plus chanceux du monde”.

“Tout le monde est en sécurité, personne n’est blessé. La maison est toujours debout”, a-t-il déclaré. “Je ne sais pas comment cela se passerait… quelqu’un s’occupe de toi. Je ne sais pas comment tu appelles ça.”

Thomas Morgan, qui vit également dans la région, a déclaré avoir remarqué jeudi un “gros vieux nuage noir” qui s’est transformé en un nuage massif et a entraîné une pluie battante.

“Je suis venu ici hier soir pour voir les dégâts et, oh mon Dieu, c’est incroyable”, a déclaré Morgan. “Beaucoup de travail pour les gens à faire maintenant.”

Kyle Brittain de The Weather Network a capturé cette photo d’arbres aplatis à la suite de conditions météorologiques extrêmes jeudi dans la province. (Kyle Brittain/MétéoMédia)

Kyle Brittain, le chef du bureau albertain de The Weather Network, a précédemment déclaré à CBC News que la province entre dans la haute saison des tornades. Il a tendance à durer jusqu’en juillet.

Il a dit que l’Alberta voit habituellement environ 15 tornades par an.

Environnement Canada avait émis un certain nombre d’avertissements de tornade et d’orage autour du centre et du sud de l’Alberta jeudi, bien que la plupart aient été annulés vendredi matin.

Quelques montres d’orage est resté en vigueur dans des communautés comme Airdrie, Sundre et Cochrane à partir de 10 h 30 vendredi.