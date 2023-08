Les communautés de la Nouvelle-Angleterre se redressent après une série de tornades

BOSTON (AP) – Les communautés de la Nouvelle-Angleterre se sont redressées samedi un jour après qu’une vague de tornades a balayé la région.

Quatre tornades ont été confirmées dans le Rhode Island et le Massachusetts, et le National Weather Service enquêtait sur une possible cinquième dans l’est du Connecticut.

Les vents violents de vendredi ont renversé des arbres, endommagé des maisons, inondé des routes et, dans un cas, soulevé une voiture d’une autoroute dans le Rhode Island.

Aucune blessure n’a été signalé.

Dans le Rhode Island, une tornade a causé des dégâts à Johnston, Scituate et North Providence. Les dégâts les plus graves se sont produits à Scituate où des centaines de grands arbres ont été déracinés ou cassés à leur base. À Johnston, les tempêtes ont abattu une centaine d’arbres au Highland Park Memorial Cemetery.

La tornade a été la plus forte à frapper Rhode Island depuis qu’une tornade F-2 a touché Cranston et Providence le 7 août 1986, selon le service météorologique.

Une tornade s’est brièvement abattue à Stoughton, Massachusetts , renversant des arbres, dont l’un est tombé sur un hangar.

Une autre tornade a déraciné des arbres et arraché des bardeaux du toit d’une maison à Weymouth, dans le Massachusetts. Le service météorologique a déclaré qu’un témoin réfugié dans un sous-sol avait repéré des débris tourbillonnants par une fenêtre.

Une quatrième tornade a été confirmée dans la région de North Attleborough et Mansfield, Massachusetts.

Les habitants de Rhode Island sur le chemin de la tornade continuaient de nettoyer les débris samedi, notamment en enlevant les arbres tombés des routes, a déclaré Armand Randolph de la Rhode Island Emergency Management Agency.

« Il s’agit simplement de déplacer les arbres et de les pousser sur le côté », a-t-il déclaré.

Dans le Massachusetts, les responsables des urgences n’ont pas encore reçu d’appels à l’aide des communautés sur le chemin des tornades, selon Christian Cunnie de la Massachusetts Emergency Management Agency.

« Nous n’avons reçu aucune demande d’aide des villes », a-t-il déclaré.

La Nouvelle-Angleterre ne reçoit généralement que quelques tornades par an. La plupart – mais pas tous – sont relativement faibles.

En 2011, une puissante tornade a tué trois personnes et causé de graves dégâts dans l’ouest du Massachusetts. Et en 1953, une puissante tornade a tué 94 personnes et en a blessé près de 1 300 dans le centre du Massachusetts, y compris la ville de Worcester. Il a duré près d’une heure et demie et a endommagé ou détruit 4 000 bâtiments.

The Associated Press