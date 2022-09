Les responsables aux prises avec les premières lignes de la crise des surdoses en Colombie-Britannique veulent que la province utilise une récente manne de 150 millions de dollars pour les aider dans leur combat.

Les délégués de l’Union des municipalités de la Colombie-Britannique (UBCM) de 2022 ont adopté mercredi une résolution spéciale qui demande au gouvernement provincial de partager un règlement de 150 millions de dollars de Purdue Pharma Canada avec les gouvernements locaux.

Ils veulent que l’argent aide à faire face aux conséquences financières causées par la crise des opioïdes et des surdoses actuellement couvertes par la police locale, les services d’incendie et les services municipaux et payées à même les coffres municipaux.

La résolution souligne que les communautés sont confrontées à ce qu’elle appelle des “conséquences financières et sociales imprévues” liées à la prévention des surdoses et aux sites d’injection et d’inhalation supervisés, y compris des besoins de sécurité supplémentaires, le nettoyage des aiguilles, des accessoires de consommation de drogue, des ordures et des déchets humains, ainsi que des impacts sur les commerces environnants.

Près de 1 100 personnes en Colombie-Britannique sont mortes de surdoses de drogues toxiques au cours du premier semestre de cette année, le nombre le plus élevé jamais enregistré sur une période de six mois.

L’UBCM, qui représente 189 gouvernements locaux, organise son congrès annuel cette semaine à Whistler.

Avez-vous une astuce pour l’histoire ? Courriel : vnc.editorial@blackpress.ca.

Suivez-nous sur Twitter et Instagram, et aimez-nous sur Facebook.

wolfgang.depner@peninsulanewsreview.com