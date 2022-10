Les communautés de la Colombie-Britannique sont averties de se préparer aux inondations lorsque la pluie frappe les zones touchées par la sécheresse – Kelowna Capital News

Le gouvernement de la Colombie-Britannique avertit les communautés de ne pas être induites en erreur par le temps inhabituellement chaud et sec et de se préparer dès maintenant à d’éventuelles inondations.

Il indique que les conditions de sécheresse peuvent en fait augmenter temporairement le risque d’inondations lorsque les pluies frappent pour la première fois, avant qu’elles n’aient le temps de pénétrer dans un sol sec.

“… les personnes vivant à proximité des ruisseaux et des rivières qui ont été inondés au cours des saisons d’automne précédentes sont encouragées à surveiller de près les conditions météorologiques et fluviales dans leur région pendant cette transition”, indique un communiqué de presse du jeudi 13 octobre de la province.

Il dit que les rivières atmosphériques aussi extrêmes que celle qui a dévasté de nombreuses régions de la Colombie-Britannique en novembre 2021 sont rares, mais que des niveaux d’inondation plus faibles sont normaux.

En cas d’inondation des communautés, la province se dit prête à déployer quatre millions de sacs de sable, ainsi que des machines à sacs de sable. Il dispose également de 10 kilomètres de gabions – des structures semblables à des murs remplis de sable – et de 32 kilomètres de barrages de tigre – des tubes empilables remplis d’eau – prêts à être utilisés.

Contrairement à l’année dernière, les communautés auront également la possibilité cette fois-ci d’émettre des alertes intrusives en cas d’inondations extrêmes.

Cependant, avant tout temps violent, Emergency Management BC demande aux résidents de faire ce qu’ils peuvent pour se préparer. On leur demande d’élaborer un plan de ménage, de constituer des trousses d’urgence, de communiquer avec les voisins et de se renseigner sur le plan d’intervention d’urgence de leur gouvernement local.

Les gens peuvent également protéger leurs maisons et leurs biens en retirant les objets de valeur et l’équipement des zones basses, en dégageant les drains périphériques, les gouttières et les gouttières et en sécurisant les sacs de sable.

La province dit que les gens devraient faire attention aux changements de couleur ou aux rapides des voies navigables locales ou aux baisses soudaines des niveaux d’eau comme indicateurs que quelque chose ne va pas.

En cas d’inondation, on dit aux gens de se tenir à l’écart du bord des rivières et de faire attention aux signes de glissements de terrain. On leur rappelle également de ne pas traverser les eaux de crue car elles peuvent entraîner des véhicules.

À la suite des inondations de novembre 2021, près de 20 000 personnes ont été déplacées et plus de 640 000 têtes de bétail ont été tuées. Le Bureau d’assurance du Canada affirme que cela a également coûté 675 millions de dollars en dommages assurés seulement.

Les gens peuvent se tenir au courant des conditions d’inondation grâce au River Forecast Center et aux alertes d’urgence grâce à Emergency Info BC.

Sécheresse en C.-B. Inondations 2021Colombie-BritanniqueMétéo