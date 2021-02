Les communautés de couleur se heurtent à de nombreux obstacles à la vaccination

Les taux de vaccination dans les communautés de couleur à New York sont inférieurs à ceux des communautés majoritairement blanches, selon de nouvelles données, les dernières preuves suggérant que les Américains noirs et bruns n’ont pas un accès égal aux vaccins, même si les communautés de couleur à faible revenu restent le plus durement touché par le coronavirus.

L’image est floue car les données nationales précises sur la race et l’ethnicité sont à la traîne. Mais les experts et les dirigeants de ces communautés affirment que les données montrent que les Américains noirs et latino-américains sont vaccinés à des taux inférieurs parce qu’ils font face à des obstacles tels que des barrières linguistiques et technologiques, des disparités dans l’accès aux installations médicales et à l’accès à un site.

Les communautés de couleur sont également confrontées à d’autres problèmes, notamment la désinformation sur les réseaux sociaux et l’hésitation à se faire vacciner en raison de la méfiance envers les représentants du gouvernement et les médecins.

Mardi, les responsables de New York ont ​​publié de nouvelles données sur l’effort de vaccination de la ville par codes ZIP, montrant que 1,3 million de doses de vaccin ont été administrées, et exposant des écarts dans la vaccination des communautés de couleur. Ces données ne répartissent pas les destinataires par race dans chaque code postal, mais l’État de New York fournit des chiffres raciaux en totaux de vaccination, mis à jour fréquemment, qui montrent également des différences marquées dans les taux de vaccination pour les résidents latinos et noirs.