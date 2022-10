Les communautés bénéficient de services de police transparents – Shaw Local

Vous pourriez penser que tout le monde dans l’Illinois connaît la signification de FOIA, mais vous vous tromperiez. FOIA est l’acronyme de Freedom of Information Act, qui est en fait une loi de l’Illinois. La loi a été votée il y a plusieurs années. Il a été dirigé par la procureure générale de l’époque, Lisa Madigan, non seulement pour permettre au public d’obtenir plus d’informations sur les opérations gouvernementales, mais aussi pour permettre aux médias d’accéder plus largement aux informations qu’ils jugeraient dans l’intérêt du public. Les opérations policières et les rapports de police, y compris les informations sur les arrestations, étaient un domaine sur lequel on s’est fortement concentré.

Ce qui me frustre dans cette loi, c’est qu’il y a beaucoup de non-conformité dans les coulisses. Les entités gouvernementales, en particulier les services de police, ne respectent pas la loi FOIA ou entravent délibérément le processus. La plupart des services de police marchent sur la corde raide parce que l’accès aux documents gouvernementaux est un élément fondamental de notre système de gouvernement ouvert.

L’Illinois a rendu cet accès possible en autorisant les organisations de médias et les résidents à obtenir des documents gouvernementaux en déposant une demande en vertu de la loi sur la liberté d’information. Pour déposer une demande FOIA dans l’Illinois, vous devez d’abord trouver l’agent FOIA pour chaque municipalité. Presque tous les services de police ont un formulaire de demande FOIA sur leur site Web, cependant, ce n’est pas la loi que vous devez remplir le formulaire développé par la municipalité.

Lorsque je suis allé à la formation FOIA dispensée par le bureau du procureur général, ils nous ont dit que les résidents pouvaient écrire leur demande FOIA sur une serviette et la soumettre au service de police et que cela était considéré comme une demande légale en vertu de la loi de l’Illinois. Je n’encourage pas cela, mais ce que je veux dire, c’est que vous n’êtes pas obligé d’utiliser le formulaire de demande FOIA d’une municipalité.

De plus, il n’y a vraiment pas de langage spécifique à utiliser pour la demande FOIA. La meilleure façon d’obtenir des informations est d’être précis. Vous pouvez simplement écrire ce que vous recherchez, et dans la plupart des cas, l’agence gouvernementale est tenue de répondre à la demande FOIA dans les cinq jours. Les services de police et autres organismes gouvernementaux peuvent demander une prorogation et le font généralement. Il existe un certain nombre d’exceptions qui s’appliquent pour ne pas divulguer des informations. L’une d’elles, généralement utilisée et couverte par la loi, consiste à ne pas divulguer d’informations susceptibles de compromettre une enquête pénale ou une mise en accusation en cours.

Presque tous les chefs de police et leur personnel ont été formés sur la bonne façon de traiter les demandes FOIA. Le bureau du procureur général de l’Illinois a dispensé une formation aux agents de la FOIA et aux cadres de la police. De plus, les organisations de chefs de police organisent régulièrement des formations internes sur la manière de répondre aux demandes FOIA et sur la manière d’être plus transparent. Ironiquement, ce n’est pas toujours le cas.

Des exemples de manque de transparence sont vécus presque quotidiennement par les médias. Quiconque suit l’actualité sait qu’il est important que l’information soit diffusée au bon moment. Plus les services de police peuvent retarder la publication de l’information, moins il y aura de chances qu’il y ait un article dans le journal qui détaillerait l’information.

La loi FOIA de l’Illinois autorise la publication de photos d’identité pour adultes, cependant, les services de police ne publient généralement pas de photos d’identité sans que cela soit demandé. Un exemple flagrant de ce retard est que le service de police de Chicago attend quatre jours pour publier toute photo d’identité d’un délinquant. Ceci est fait pour décourager les organisations médiatiques de diffuser des photos d’identité des délinquants.

Parlons des raisons pour lesquelles certains services de police aiment traîner les pieds sur les demandes FOIA. En règle générale, les élus encouragent les services de police à aller aussi lentement que possible lorsqu’ils traitent avec des organes de presse. Certains dirigeants politiques pensent que toute information négative publiée par les services de police sur leur municipalité ou sur un crime commis dans leur juridiction n’est pas favorable à la réputation de la communauté. Je les ai même entendus affirmer que la valeur des propriétés diminuera si l’activité criminelle est libérée.

Dans certaines communautés, des services de police ouverts et transparents ne sont qu’un slogan et pas du tout ce que les dirigeants de ces communautés adoptent et vivent. Je suis et j’ai toujours été un ardent défenseur du fait que tous les casiers judiciaires pouvant être divulgués doivent être régis par la loi de l’Illinois. S’il existe des raisons légitimes de conserver certaines informations du public pendant un certain temps, cela devrait être fait. Mais traîner les pieds et faire attendre les résidents et les organes de presse des semaines et des semaines pour obtenir des informations est une obstruction.

Je crois que vous ne pouvez vraiment pas gagner sur les deux tableaux. Les services de police publient constamment des communiqués de presse positifs dans l’espoir que les agences de presse couvriront leurs succès. Vous ne pouvez pas cacher des informations négatives ou peu flatteuses à ces mêmes organes de presse. Des services de police ouverts et transparents signifient exactement cela – ouverts et transparents. Cela ne veut pas dire ouvert et transparent chaque fois que nous en avons envie.

Au cours de ma carrière de chef de police, certains pensaient que j’étais beaucoup trop ouvert avec les médias et le public. J’ai toujours publié des informations criminelles dans le cadre d’une politique et je n’ai pas attendu que les agences de presse ou les résidents nous demandent ce qui s’était passé. J’ai pris l’initiative et libéré tout ce que nous pouvions. Après tout, comment voulez-vous que les résidents soient en mesure de prendre des décisions de sécurité solides et éclairées pour eux-mêmes et leurs familles sans que des informations précises soient publiées par le service de police ?

Les jours d’attente pour les organes de presse et les résidents pour demander des informations au service de police devraient cesser immédiatement. Les services de police devraient diffuser activement et de manière proactive les informations en temps opportun afin de fournir des services de police ouverts et transparents à tous et de mieux informer la communauté et le grand public. Tout le reste est tout simplement malhonnête.