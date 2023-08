Les communautés autochtones du Nicaragua confrontées à des menaces croissantes et à la violence d’intrus armés

Les communautés autochtones résidant dans la région du nord-est du Nicaragua sont aux prises avec une menace croissante posée par des assaillants armés recourant aux enlèvements et à la violence pour s’emparer de force des terres ancestrales.

Ces intrus sont motivés par des intérêts commerciaux tels que l’agriculture, l’élevage et l’extraction du bois.

L’agression incessante a contraint les habitants à fuir leurs communautés éloignées.

Les communautés autochtones du nord-est du Nicaragua subissent une pression croissante de la part d’assaillants armés qui utilisent les enlèvements et les meurtres pour expulser les gens de leurs terres, selon des dirigeants communautaires, des défenseurs et un tribunal régional des droits de l’homme.

Un dirigeant du peuple Mayangna, qui s’est exprimé sous le couvert de l’anonymat par crainte de représailles du gouvernement du président Daniel Ortega, a déclaré que son peuple souffrait « d’une colonisation continue » de la part des envahisseurs terrestres. Les assaillants, appelés localement « colonos », occupent leurs terres pour se livrer à l’agriculture commerciale, à l’élevage et à la récolte du bois.

Les Mayangna, avec les Miskito, occupent la région nord-est du Nicaragua le long de la mer des Caraïbes, vivant principalement dans la vaste forêt tropicale de la réserve de biosphère de Bosawas.

Le chef Mayangna a accusé le gouvernement d’Ortega de protéger les colons.

« Les colonos viennent s’installer de force sur nos territoires, là où se trouve notre mode de vie : la chasse, la pêche et l’agriculture en rotation, c’est-à-dire à des fins de subsistance et non commerciales », a déclaré le dirigeant.

LE PRÉSIDENT DU NICARAGUA EXÉCUTE 40 PERSONNES ET ORDONNE AUX HÔPITAUX DE NE PAS TRAITER LES MANIFESTANTS, DIT L’ONU

Il a déclaré que les colons ont violemment attaqué leurs communautés sur le territoire de Sauni As, notamment sur la communauté d’Alal en 2020 et la destruction de Wilu en mars, qui a fait cinq morts et 16 maisons incendiées. « Tout fait partie d’une stratégie visant à nous expulser de notre terre », a-t-il déclaré.

Les attaques rendent la violence inutile dans d’autres communautés éloignées où les habitants fuient simplement pour sauver leur vie lorsque les colons arrivent, a-t-il déclaré.

Cette semaine, la Cour interaméricaine des droits de l’homme a ordonné au gouvernement nicaraguayen de protéger les Mayangna vivant à Wilu et Musawas, qui est la capitale du territoire de Sauni As.

Le tribunal régional a déclaré avoir confirmé une « aggravation des événements violents en 2023 ». L’action du tribunal fait suite à l’appel de l’année dernière de la Commission interaméricaine des droits de l’homme au gouvernement pour qu’il protège les communautés Mayangna.

Selon la Prilaka Community Foundation, une organisation non gouvernementale de conservation opérant dans la région, 10 Mayangna ont été tués par des colons entre janvier et juillet, dont neuf gardes forestiers.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Le tribunal a ordonné mardi au Nicaragua d’adopter « les mesures suffisantes et nécessaires pour protéger la vie et le bien-être » des habitants de Musawas et Wilu, ainsi que des personnes déplacées et des biens et récoltes qu’ils ont été contraints d’abandonner. Le gouvernement doit mettre en place des mesures de sécurité qui leur permettraient de revenir, a déclaré le tribunal.

Le gouvernement du Nicaragua, qui a accepté la compétence du tribunal basé au Costa Rica sur les questions relatives aux droits de l’homme en 1991, n’a pas répondu à l’ordonnance du tribunal. Le tribunal avait ordonné au gouvernement d’agir dans une affaire similaire impliquant neuf communautés Miskito en 2016.

« Ces communautés ont été soumises à des attaques systématiques de colonos armés pendant près de 10 ans », a déclaré María Luisa Acosta, avocate et coordinatrice du Centre d’assistance juridique aux peuples autochtones.

Acosta a déclaré que le tribunal avait tenu l’administration d’Ortega pour responsable du non-respect de son obligation de protéger ces personnes. Les chefs indigènes disent que la police et l’armée de la région n’interviennent pas lorsque les colons attaquent.

Elle a déclaré que l’action de la Cour « contribue à rendre plus visible une situation tragique, de dépossession de territoire et de génocide » dans les territoires indigènes, historiquement marginalisés et oubliés par les administrations nicaraguayennes.