Les communautés autochtones du Canada attendent toujours de l’eau potable

Depuis que la fuite a été réparée en 2019, l’ordre de faire bouillir l’eau est demeuré en vigueur parce que « les opérateurs de l’eau de la communauté n’ont pas été en mesure de maintenir la surveillance nécessaire de l’usine d’eau et de la qualité de l’eau », a déclaré Vincent Gauthier, un autre porte-parole de Services aux Autochtones Canada. un email.

Cela n’aide pas que la dernière fois que des experts financés par le gouvernement fédéral se soient rendus dans la communauté pour former les opérateurs remonte, selon M. Gauthier, à près de trois ans.

La construction “vraiment minable” a également contribué aux malheurs de l’usine, a déclaré Steven Laronde, un responsable autochtone des travaux publics de Keewaytinook Okimakanak, un conseil représentant six Premières Nations du Nord.

Aujourd’hui, l’eau du lac est traitée et acheminée de l’usine de traitement vers environ 40 résidences et édifices gouvernementaux de la réserve, qui est entourée de forêts d’épinettes noires et de pins gris. La plupart des maisons ont été construites après la construction de l’usine et ne sont pas reliées à l’installation par des tuyaux – ce qui serait très coûteux à poser – de sorte qu’elles reçoivent de l’eau par camion depuis l’usine.