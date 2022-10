Les communautés au bord de la catastrophe doivent choisir de combattre ou de fuir – Kelowna Capital News

L’idée de déménager sa communauté n’est pas celle qu’Arnie Lampreau de la bande indienne Shackan dans la vallée de Nicola en Colombie-Britannique pensait envisager lorsqu’il a été élu chef au début de l’année dernière.

Après que des incendies de forêt aient incendié les forêts entourant les réserves de la bande et que des inondations aient emporté des maisons et le seul accès routier quelques mois plus tard, il a déclaré qu’il souhaitait maintenant voir les membres vivre dans un endroit plus sûr.

Lampreau faisait partie des évacués des deux événements météorologiques extrêmes et a déclaré qu’il savait que ce ne serait pas facile.

« Même moi, je regarde recommencer, vous savez. J’ai pris une meilleure partie de ma vie pour construire là où j’en suis, et maintenant, je vais essentiellement être déraciné et quitter ma maison », a-t-il déclaré dans une interview.

La Première Nation Shackan n’est pas la seule à être confrontée à une décision de combat ou de fuite face au changement climatique et à des conditions météorologiques de plus en plus extrêmes. Partout au Canada, les collectivités se demandent s’il faut investir dans des mises à niveau coûteuses des infrastructures pour se protéger contre les menaces ou investir dans des rachats de propriétés et l’acquisition de terrains.

Un rapport de 2020 sur la soi-disant retraite planifiée commandée par Ressources naturelles Canada a révélé que la stratégie est généralement une réaction à une catastrophe naturelle comme une inondation où le coût de la reconstruction des maisons est plus du double du coût des services de réinstallation, de santé et d’urgence.

Cependant, ce n’est pas une pratique standardisée, les communautés voisines optant pour des approches différentes, selon le rapport. Dans la région d’Ottawa-Gatineau, les propriétaires du Québec ont reçu des rachats après deux années record d’inondations en 2017 et 2019, contrairement à ceux d’Ottawa.

“L’inégalité basée sur le statut socio-économique et la marginalisation systémique est un problème persistant”, ajoute le rapport, citant les États-Unis, où il indique que les communautés aisées, principalement blanches, ont pu obtenir davantage de soutien pour des protections améliorées.

Récemment, Services aux Autochtones Canada a travaillé avec les Premières Nations pour examiner l’assurance contre les inondations et le contexte unique des réserves. Le rapport du comité directeur, publié le mois dernier, a révélé que 66% des répondants au sondage estimaient que la relocalisation devrait être envisagée dans les zones d’inondations répétées.

“Pourtant, plusieurs participants ont exprimé leur frustration quant à la nécessité d’avoir cette discussion sur la relocalisation, notant que l’emplacement de leurs réserves et les risques d’inondation associés avaient été imposés à la communauté”, indique le rapport.

Un commentaire a noté que les résidents avaient déjà été déplacés et avaient perdu des sites culturellement sacrés au profit de développements tels que des barrages, tandis qu’un autre a déclaré que le gouvernement qui a créé les réserves devrait être responsable de leur protection.

La retraite planifiée n’a jamais été sérieusement considérée comme une option à Abbotsford, en Colombie-Britannique, après les inondations dévastatrices de l’année dernière.

Des précipitations record ont poussé la rivière Nooksack à Washington sur ses rives en novembre, se déversant de l’autre côté de la frontière dans la prairie Sumas d’Abbotsford. La zone inondée est un ancien lac qui a été drainé il y a environ un siècle pour créer certaines des terres agricoles les plus productives du Canada.

Le maire Henry Braun a déclaré qu’acheter toute la zone et permettre au terrain de retrouver sa forme naturelle n’est pas une option.

“Cela n’a jamais été sur la table”, a-t-il déclaré. “Ce sont 22 000 acres des meilleures terres agricoles de premier ordre qui existent dans le pays, sinon dans le monde.”

Renoyer le lac signifierait également mettre sous l’eau une autoroute, des conduites de gaz, des systèmes électriques et d’autres infrastructures majeures, a-t-il ajouté.

Le plan d’atténuation des inondations proposé de 2,8 milliards de dollars, qui dépendra du financement d’autres ordres de gouvernement, se concentrerait plutôt sur la construction d’une nouvelle station de pompage, l’amélioration d’une ancienne et le remplacement de réparations temporaires d’une digue par des réparations permanentes.

Bien qu’il y ait des rachats de propriétés, il est trop tôt pour dire combien ou exactement où, a-t-il déclaré.

“Un objectif clé pour la ville est de s’assurer que les terres agricoles sont préservées et de minimiser les impacts sur les propriétés en limitant le débit d’eau en cas d’inondation”, indique un bulletin public pour le plan.

Dans d’autres communautés, une stratégie de fuite s’est terminée par des résultats hybrides. Dans les années 1950, le gouvernement fédéral a recommandé le déplacement d’Aklavik dans les Territoires du Nord-Ouest en raison des inondations et de l’érosion des sols et a choisi le site actuel d’Inuvik pour la nouvelle communauté.

Des centaines ont déménagé mais d’autres ont refusé. Le hameau d’Aklavik a survécu et maintient la devise de la ville “Never Say Die”.

La ville de Grand Forks, en Colombie-Britannique, a poursuivi une stratégie conjointe : acheter environ 90 propriétés dans un quartier à haut risque, tout en investissant dans une nouvelle protection contre les inondations pour le centre-ville.

Deux jours de pluies torrentielles en 2018 ont ravagé la ville, les pires impacts étant ressentis à North Ruckle, une zone basse avec des loyers modestes et des logements abordables.

L’avenir du quartier est un espace vert – peut-être un petit étang ou un parc à chiens – et d’autres “choses non humaines”, a déclaré le maire Brian Taylor.

Quant aux résidents forcés d’abandonner leurs maisons, les résultats ont varié. Il y a eu une agitation initiale après qu’il ait semblé que les rachats seraient effectués à des valeurs post-inondation, mais Taylor a déclaré que ces chiffres avaient finalement atteint des taux proches des taux du marché.

Certains anciens habitants ont quitté la ville, d’autres sont restés. Certains ont pu utiliser l’argent du rachat pour atterrir sur leurs pieds, tandis que d’autres ont perdu pied alors que les prix de l’immobilier dans la province ont grimpé au cours des années suivantes. D’autres se sont retrouvés dans des logements subventionnés par le gouvernement, a déclaré Taylor.

“Certains d’entre eux étaient (à North Ruckle) depuis 20, 30, 40 ans”, a déclaré Taylor. “C’était un mélange de succès et d’échecs pour les gens qui faisaient face à ce qui se passait là-bas.”

Taylor a estimé que la ville est à environ 70% grâce au projet de récupération de 53 millions de dollars, y compris les rachats et la protection contre les inondations pour le centre-ville.

Taylor n’était pas membre du conseil au moment de l’approbation du plan, mais a déclaré qu’il pensait que c’était la bonne direction. Après les catastrophes, l’avenir du centre-ville était menacé car les entreprises ne pouvaient pas s’assurer. Avec la plupart des protections contre les inondations en place, les compagnies d’assurance étendent à nouveau la couverture et il y a eu un afflux d’entreprises, a-t-il déclaré.

“Je pense qu’à long terme, nous allons voir cela comme une pierre angulaire du retour de la ville, faisant une transition pour redevenir le genre de communauté dynamique à laquelle nous sommes habitués”, a-t-il déclaré.

Expliquer comment les calculs sont effectués pour déterminer ce qui est protégé et ce qui est transformé en espace vert est plus compliqué que l’argent, a-t-il déclaré. Si la ville avait construit des digues autour de North Ruckle, la montée des eaux de la rivière aurait été redirigée vers le centre-ville, a-t-il déclaré. Et si la ville n’avait pas donné la priorité au nettoyage et à la protection du centre-ville, les entreprises se seraient probablement repliées et le centre-ville lui-même aurait déménagé.

“C’est un point vraiment délicat, lorsque vous essayez d’expliquer aux gens qu’il y a eu une analyse”, a déclaré Taylor.

De retour sur le territoire de Shackan, Lampreau a déclaré que la communauté n’en était qu’aux premiers stades de l’exploration de nouvelles terres possibles, mais travaillait avec les gouvernements fédéral et provincial pour identifier des parcelles potentielles.

Il a dit qu’il espère que la terre sera non seulement plus sûre mais plus appropriée pour l’agriculture et d’autres productions pour soutenir la communauté. Comme de nombreuses Premières nations, il a déclaré que les réserves étaient tracées sur certaines des terres les moins utilisables, même sans tenir compte des effets des conditions météorologiques extrêmes.

“Notre peuple a été placé sur ces petites réserves de la taille d’un timbre-poste, c’est la terre qui nous a été donnée par le gouvernement dans la doctrine de la découverte”, a-t-il déclaré.

Bien que le déménagement puisse être perturbateur, il ne serait pas non plus sans précédent, a-t-il déclaré.

« Traditionnellement, vous savez, nous ne restions pas au même endroit. Nous sommes nomades, nous nous sommes déplacés.

Amy Smart, La Presse Canadienne

