Les communautés amies de la démence commencent par la sensibilisation, selon une association de la Colombie-Britannique

La BC Search and Rescue Association et la Société Alzheimer de la Colombie-Britannique ont récemment uni leurs forces pour aider à sensibiliser le public lorsque certaines des personnes âgées les plus vulnérables disparaissent dans les collectivités.

Lors d’un récent webinaire coordonné avec l’association de recherche et de sauvetage, Sana Aziz, responsable stratégique de la Société Alzheimer de la Colombie-Britannique, a souligné l’importance de créer des communautés favorables à la démence.

« On estime à 85 000 le nombre de personnes atteintes de démence en Colombie-Britannique et environ plus de 60 % de ces personnes atteintes de démence vivent dans leur communauté. La vision de la société est de créer un BC qui soutient les personnes atteintes de démence », a déclaré Aziz.

Qu’est-ce qu’une communauté amie des personnes atteintes de démence ? Aziz a déclaré que cela peut inclure des mesures pratiques, telles que la mise en place d’une signalisation claire et lisible au niveau des yeux afin que les gens ne se perdent pas, ainsi qu’une sensibilisation globale aux signes et symptômes de la démence.

La maladie d’Alzheimer, la démence vasculaire, la démence à corps de Lewy et la démence mixte sont des types courants de démence observés aujourd’hui. Il est important de comprendre que les personnes atteintes de démence peuvent présenter divers symptômes, et ces symptômes peuvent changer à mesure que la maladie progresse, a déclaré Aziz.

« Si vous connaissez une personne atteinte de démence, vous ne connaissez qu’une seule personne atteinte de démence. L’expérience de la démence est unique pour chaque personne.

Selon Susan Prosser, coordonnatrice du soutien et de l’éducation à la Société Alzheimer de la Colombie-Britannique, lors de la communication avec des personnes atteintes de démence, des techniques spécifiques doivent être utilisées.

Il peut s’agir de préparer le terrain, d’utiliser des repères visuels et de poser des questions fermées. Lorsque quelqu’un est désorienté ou perdu, il est essentiel de rester calme, de se rassurer et de maintenir la sécurité, a-t-elle déclaré.

« N’oubliez pas de sourire, de maintenir un contact visuel si cela est culturellement approprié et cela aidera la personne à savoir qui parle et où concentrer son attention », a-t-elle déclaré. « La démence affecte la vision périphérique, la vision latérale. Il est très important d’essayer de rester au premier plan et de ne pas s’asseoir à côté de quelqu’un pour communiquer un message important.

Considérer si la démence est présente lorsque l’on aide quelqu’un va au-delà des stéréotypes d’âge – il n’y a pas de « look » spécifique associé à la maladie. Comprendre la démence et apprendre à connaître les habitudes et les routines de la personne étaient essentiels pour des efforts de recherche efficaces, ont déclaré Aziz et Prosser aux participants au webinaire.

« Les gens peuvent être atteints de démence à différents âges. Une personne dans la trentaine ou la quarantaine peut être atteinte de démence. C’est rare, mais c’est possible… Il n’est jamais sûr de supposer cet âge parce qu’il y a des centaines, des milliers de personnes âgées de 80 ou 90 ans qui ne sont pas atteintes de démence », a déclaré Prosser.

Stratégie sur la maladie d’Alzheimer et la démence