Les commissions scolaires de Pennsylvanie ont fermé les ouvertures des fenêtres qui permettaient d’avoir une vue sur ses salles de bains non sexistes

Un district scolaire de Pennsylvanie a inversé sa trajectoire et fermé les ouvertures de fenêtres qu’il a récemment installées et qui permettaient aux personnes se trouvant dans le couloir d’un collège de regarder dans deux salles de bains désignées de manière non sexiste, a déclaré vendredi le directeur.

Les deux fenêtres ont été installées ces dernières semaines à la suite d’un vote en août du conseil scolaire à majorité conservatrice du district scolaire du sud-ouest, une décision qui, selon le président du conseil, visait à surveiller et à prévenir les mauvaises conduites. De telles ouvertures n’ont été installées dans aucune des salles de bains non neutres de l’école.

Les ouvertures ont été recouvertes de contreplaqué jeudi sur les conseils des avocats de l’Independence Law Center, basé à Harrisburg, un groupe juridique conservateur que le conseil a consulté avant d’ordonner l’installation des fenêtres, a déclaré le surintendant Jay Burkhart.

« Je crois que nous devons protéger tous nos étudiants », a déclaré Burkhart lors d’un entretien téléphonique. « Les étudiants ont droit à la vie privée et je ne veux pas violer cela. »

Le conseil « cible les étudiants transgenres et les prive de leurs droits depuis un certain temps », a déclaré Kristina Moon, avocate au Education Law Center, basé à Philadelphie, qui a demandé aux étudiants concernés de le contacter. Elle a déclaré que les « multiples niveaux et affectations » des toilettes « compliquaient trop un non-problème », stigmatisant les étudiants.

« Maintenant, ils ont percé de véritables trous pour les fenêtres des toilettes des étudiants, mais uniquement dans celles qu’ils s’attendent à ce que les enfants trans et non binaires utilisent. Il s’agit d’une horrible violation de la vie privée des enfants et d’une cruelle discrimination visant les enfants trans et non binaires », a déclaré Moon dans un communiqué envoyé par courrier électronique.

La mère d’un élève de huitième année de l’école intermédiaire Emory H. Markle de Hanovre a déclaré vendredi qu’elle considérait la décision de couvrir les fenêtres comme « une petite victoire ».

Jennifer Holahan, qui a attiré l’attention sur les ouvertures des fenêtres des toilettes en publiant une photo sur les réseaux sociaux, a déclaré qu’elle était « nerveuse de voir » ce qui se passerait lors d’une réunion la semaine prochaine du conseil scolaire à majorité conservatrice.

« C’est un programme permanent qu’ils ont eu », a déclaré Holahan lors d’un entretien téléphonique. « Ils l’ont prouvé à plusieurs reprises. Je pense que c’est la première fois que le président du conseil scolaire est démis de ses fonctions. Et je me demande simplement ce qui va en résulter.

Le président du conseil scolaire, Matthew A. Gelazela, élu libertaire en 2021, a déclaré vendredi à un journaliste sollicitant des commentaires qu’il considérait l’appel comme du harcèlement criminel et avait raccroché brusquement.

Plus tôt cette semaine, Gelazela a publié une déclaration défendant les fenêtres des toilettes comme une amélioration de la sécurité – selon laquelle « en rendant la zone à l’extérieur des stands plus visible, nous sommes mieux en mesure de surveiller une multitude d’activités interdites telles que le vapotage possible, la consommation de drogues, l’intimidation ou l’absentéisme », le Evening Sun de Hanovre signalé.

La déclaration de Gelazela a également averti les étudiants qu’ils ne devraient pas considérer les zones de toilettes situées à l’extérieur des toilettes comme étant privées.

Le directeur du Markle Middle School, Wes Winters, a posé des questions sur les fenêtres de la salle de bain à Gelazela. Justin Lighty, membre du conseil d’administration, a refusé de discuter de la question, tandis que plusieurs autres membres du conseil d’administration et l’avocat du conseil d’administration n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Dans une déclaration envoyée par courrier électronique, l’ACLU de Pennsylvanie a décrit la politique du conseil scolaire comme discriminatoire et qui rend les enfants moins sûrs. Le district scolaire du sud-ouest compte environ 4 400 élèves.

La dépêche de York signalé cette semaine, le conseil examine les étudiants LGBTQ+ et les toilettes depuis plus d’un an, agissant sur les préoccupations de personnes non précisées pour établir cinq catégories de toilettes : hommes et femmes en fonction du sexe attribué à la naissance, hommes et femmes en fonction de l’identité de genre, et installations à utilisateur unique considérées comme neutres en matière de genre.

Gelazela a déclaré lors d’une réunion du conseil d’administration le 14 août que les fenêtres faisaient partie des changements dans la salle de bain destinés à renforcer l’intimité, a rapporté le Dispatch. Le vote a été de 6 contre 3 en faveur de l’ajout des fenêtres, bien que l’Evening Sun ait rapporté que les travaux avaient déjà commencé au moment du vote.

Holahan a déclaré que les ouvertures des fenêtres permettaient non seulement aux personnes dans le couloir de regarder dans les salles de bains, mais qu’elles permettaient également d’entendre les bruits des salles de bains. Burkhart, le surintendant, a déclaré que les deux salles de bains non sexistes n’ont pas posé de problème particulier pour le type de mauvaise conduite cité par Gelazela. Les rénovations ont coûté 8 700 $, a déclaré Burkhart.

Au moins 11 États ont adopté des lois interdisant aux filles et aux femmes transgenres d’utiliser les toilettes pour filles et femmes dans les écoles publiques et, dans certains cas, dans d’autres établissements publics.

Quant à la Pennsylvanie, l’Education Law Center a écrit dans une analyse de janvier que les cours d’appel fédérales ont statué que les étudiants avaient le droit d’utiliser les toilettes et les vestiaires en fonction de leur identité de genre. Moon, un avocat principal du centre, a déclaré que tous les enfants ont le droit d’utiliser des toilettes facilement accessibles, adaptées à leurs cours, qui leur offrent une véritable intimité et ne font aucune discrimination fondée sur le sexe ou l’identité de genre.