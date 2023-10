Les commissaires municipaux de Gainesville ont voté jeudi par 4 voix contre 3 pour interdire les contenants d’alcool ouverts dans la plupart des rues de la ville, citant la sécurité et la violence armée comme leur principale préoccupation.

Le changement ramène les lois sur les conteneurs ouverts de Gainesville à ce qu’elles étaient en juillet 2021, avant le début du début. La commission a également voté par 4 voix contre 3 en faveur de la création de quartiers de divertissement, c’est-à-dire certaines zones de la ville où les conteneurs ouverts seront autorisés avant minuit.

L’interdiction et les exceptions de district entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

« Je pense qu’il s’agit d’une ordonnance de sécurité publique », a déclaré le commissaire Ed Book, qui est également chef de la police du Santa Fe College et a présenté la motion. « Je pense qu’il y a un lien entre la sécurité publique, le fait d’avoir une ville dynamique et un environnement accueillant. ville. Je ne pense pas que le fait de pouvoir boire n’importe où, n’importe quand, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 dans les lieux publics, fasse de nous une ville plus accueillante et dynamique, et certainement pas plus sûre.

Les commissaires Casey Willits et Reina Saco, qui ont voté contre l’interdiction, ont déclaré qu’ils n’avaient vu aucune donnée étayant un lien entre les règles sur les conteneurs ouverts et la violence armée dans la ville. Le Gainesville Sun a rapporté plus tôt ce mois-ci que les responsables de la ville ne disposaient d’aucune donnée pour étayer cette affirmation.

“Je ne pense pas que nous ayons ça [data] ici, et surtout parce que c’est ce qui est dit, je suis toujours opposé à cette motion », a déclaré Willits. “Je ne pense pas que cela affectera la violence armée que nous observons ici.”

Le maire Harvey Ward, qui a déclaré que la seule raison pour laquelle il soutenait l’interdiction était la violence armée dans la ville, a reconnu qu’il n’avait vu aucune donnée reliant les deux sujets. Il a néanmoins déclaré vouloir se fier à l’opinion des forces de l’ordre.

“La corrélation n’est pas la causalité et je suis absolument conscient que nos taux de violence armée suivent exactement la même courbe que les taux nationaux de violence armée”, a-t-il déclaré au Sun plus tôt ce mois-ci. “Mais si nos responsables de l’application des lois, au niveau local, me disent qu’il s’agit d’un problème qu’ils peuvent aider à résoudre avec cet outil supplémentaire, alors je veux leur donner cet outil.”

Le commissaire Saco a demandé que le service de police de Gainesville envisage de collecter des données sur la violence armée dans l’alcool dans la ville, que ce soit en utilisant des alcootests mobiles lors des arrestations ou toute autre mesure jugée appropriée.

Quels changements seront apportés ?

L’ordonnance permet au service de police de Gainesville d’appliquer des sanctions civiles et pénales en cas de violation des nouvelles lois sur les conteneurs ouverts. Le chef du GPD, Lonnie Scott, a déclaré qu’ils n’auraient pas de voitures de police autour des quartiers de divertissement attendant d’arrêter les gens, mais qu’ils délivreraient des citations et arrêteraient même les personnes qui enfreignent clairement la loi et agissent de manière indisciplinée.

Les domaines décrits dans le carte du quartier des divertissements comprennent le centre-ville, Depot Park et le quartier de Grove Street.

Les commissaires ont demandé au personnel de rédiger un guide facile à comprendre sur les nouvelles lois sur les conteneurs ouverts afin que les résidents puissent facilement voir où et quand il est permis de boire en public.

Andrew Persons, directeur des opérations pour les opérations générales du gouvernement, a déclaré que les coûts associés à la création des districts proviendront principalement de la nécessité de placer des panneaux autour des districts pour indiquer clairement où ils commencent et se terminent. Il a dit qu’ils avaient la capacité de fabriquer certaines pancartes en interne. La directrice municipale, Cynthia Curry, a déclaré qu’une source de financement pourrait être les dollars du Gainesville Community Reinvestment Act. Cependant, certaines personnes ont déclaré qu’elles n’avaient pas encore déterminé exactement combien cela coûterait.

Le commissaire Bryan Eastman, qui a présenté la motion visant à mettre en œuvre les quartiers de divertissement, a déclaré qu’il souhaitait voir ces quartiers de la ville non seulement comme des zones où la consommation d’alcool est autorisée, mais aussi comme des pôles culturels de la ville.

“J’aimerais que nous réfléchissions vraiment à la façon dont nous utilisons ces deux lieux, non seulement comme des endroits où les gens peuvent boire, mais aussi comment pouvons-nous renforcer le sentiment d’appartenance qui existe là-bas et faire savoir aux gens que lorsqu’ils viennent ici, ce sont des endroits à l’intérieur. Gainesville que vous voulez venir, que vous voulez voir et que cela ajoute au dynamisme général de la ville », a-t-il déclaré.