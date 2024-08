Les commissaires militaires signent des contrats plus importants en septembre

Les ventes sur les trottoirs des commissariats arrivent bientôt, une occasion pour les clients militaires d’étirer leur budget d’épicerie à un moment où tout semble être devenu plus cher.

Tous les commissariats des États-Unis, ainsi que ceux d’Alaska et d’Hawaï, organiseront ces ventes sur une période de deux ou trois jours en septembre, généralement sur un week-end.

Deux commissariats organiseront leurs ventes à la fin du mois d’août : le commissariat de Pearl Harbor, à Hawaï, du 30 août au 2 septembre ; et le commissariat de la région de Pittsburgh, en Pennsylvanie, du 29 août au 31 août.

Les clients doivent vérifier le Page de vente sur le trottoir de l’Agence du Commissariat de la Défense pour connaître les dates de vente spécifiques de leur épicerie militaire locale, et consultez régulièrement le site Web de leur magasin ou le directeur du magasin pour tout changement d’horaire.

Ces soldes ont traditionnellement lieu deux fois par an, au printemps et à l’automne. Bien qu’elles soient spécifiques aux magasins américains, les clients étrangers doivent se renseigner auprès de leurs commissariats pour voir s’il existe des offres spéciales.

Plus de choix de nourriture et un meilleur accès pour les clients du commissariat

Les soldes ont lieu à un moment où la grande saison des déménagements militaires est terminée et où les clients peuvent faire des provisions après leur déménagement. Et avec la hausse des prix des produits alimentaires, de nombreux clients cherchent à tirer le meilleur parti de leur argent. Les responsables des cantines organisent généralement les soldes juste à l’extérieur de leurs magasins, si le temps le permet.

Les réductions varient. Les clients peuvent s’attendre à des économies supplémentaires allant de 18 à 32 % grâce aux coupons locaux et aux réductions de prix des vendeurs, selon Tressa Smith, porte-parole de la Defense Commissary Agency.

Cela s’ajoute aux économies moyennes de 25 % que les clients constatent tout au long de l’année, « permettant à une famille de quatre personnes d’économiser jusqu’à 4 000 $ par an si elles utilisent régulièrement leur prestation », selon le directeur du commissariat, John Hall.

Les commissariats offriront une variété de produits différents, des produits pour bébés aux collations, en passant par les serviettes en papier et les conserves.

Et n’oubliez pas vos sacs réutilisables, notamment lors des ventes de trottoir à Hawaï, en Californie et à Washington, qui ont éliminé les sacs à usage unique en plastique et en papier.

Les personnes éligibles à l’avantage d’achat au commissariat comprennent les militaires en service actif, les membres de la Garde et de la Réserve, les retraités militaires, les récipiendaires de la Médaille d’honneur et les membres de leur famille autorisés.

Les anciens combattants ayant un handicap lié au service et documenté par le ministère des Anciens Combattants sont désormais éligibles aux achats de cantine, ainsi que les récipiendaires du Purple Heart, les anciens prisonniers de guerre et les personnes qui ont été approuvées et désignées comme principaux soignants des anciens combattants éligibles par le VA.