Les commissaires ont exhorté les législateurs à réaffirmer le pouvoir de la FTC de fournir un allégement monétaire aux consommateurs lorsqu’ils sont lésés par des pratiques commerciales déloyales, si la Cour suprême limite leur pouvoir de le faire.

Le tribunal examine actuellement des arguments dans un cas qui pourrait entraîner une limitation de l’autorité de la FTC en vertu de l’article 13 (b) d’accorder un allégement monétaire aux consommateurs dans de tels cas. La présidente par intérim, Rebecca Kelly Slaughter, démocrate, a déclaré que l’incertitude créée par l’affaire avait déjà entravé la capacité de la FTC à faire appliquer la loi.

« Même pendant que le cas de la Cour suprême est en instance, l’incertitude autour de 13 (b) affecte notre travail et affecte nos cas », a-t-elle déclaré. « Il est plus difficile pour nous d’obtenir ce recours pour les consommateurs. C’est carrément interdit dans certains circuits. Et d’autres accusés disent simplement: attendons et voyons, nous ne voulons pas négocier, nous ne voulons pas entrer dans ces conversations. , ce qui nous rend plus difficile d’arrêter les comportements illégaux et nous rend plus difficile de guérir vos électeurs lorsqu’ils ont été blessés. «

Le commissaire républicain Noah Phillips a déclaré qu’il souhaitait une vision plus limitée de l’allégement monétaire pour les consommateurs, mais a généralement convenu qu’il devrait y avoir une certaine capacité d’accorder une restitution aux consommateurs lésés par des pratiques commerciales déloyales. Si le tribunal se prononce défavorablement sur les pouvoirs de la FTC, a-t-il dit, un correctif du Congrès devrait se concentrer sur « l’aide aux consommateurs, et non sur la punition inappropriée des entreprises ».