Les commissaires de la FIA rejettent la demande de droit de révision de McLaren concernant la pénalité de Norris à Austin

McLaren a vu sa demande de droit de révision concernant la pénalité imposée à Austin par Lando Norris rejetée par les commissaires sportifs de la FIA pour la course de Formule 1 du week-end dernier à Austin.

McLaren avait fait valoir que les commissaires avaient fait une déclaration incorrecte – et une décision globale – en infligeant une pénalité à Norris dans le document 69 (du système de chronométrage de la FIA) du week-end d’Austin.

C’est ce que l’équipe de Woking a présenté comme un « nouvel élément important et pertinent qui n’était pas disponible pour McLaren au moment où les commissaires sportifs ont pris leur décision » de pénaliser Norris.

McLaren a tenté de faire valoir que Norris avait réussi à devancer Max Verstappen de Red Bull dans la bagarre au virage 12 à la fin du Grand Prix des États-Unis et est ainsi devenu une voiture en défense et non un attaquant lorsque Verstappen a riposté pour atteindre le sommet du virage devant lui. avant qu’ils ne courent tous les deux larges et que Norris ne dépasse dans la large zone de dégagement.

Lando Norris, McLaren MCL38, Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 Photo par : Pool de contenu Red Bull

Pour que la procédure de droit de révision atteigne sa deuxième étape, qui aurait été ici une nouvelle affaire évaluant si la pénalité de Norris serait annulée, toutes les équipes qui lancent ce processus doivent prouver aux commissaires sportifs ce qu’elles soutiennent comme de nouvelles preuves. significatif », « pertinent », « nouveau » et « indisponible au moment de la décision ».

L’audience dans le paddock du GP du Mexique – à laquelle les commissaires d’Austin se sont joints par vidéo – n’a duré que 25 minutes, alors que le patron de l’équipe McLaren, Andrea Stella, et le directeur de l’équipe, Randeep Singh, ont fait valoir leurs arguments.

Des représentants de Red Bull, dont le directeur sportif Jonathan Wheatley, des responsables de la FIA, dont le responsable des affaires monoplaces Nikolas Tombazis, étaient également présents – Wheatley exposant les arguments de Red Bull dans cette affaire.

Singh a fait valoir que McLaren considérait que le « document 69 » était un nouvel élément important et pertinent parce que « le document pour la décision contenait une déclaration qui était incorrecte et qui [therefore] a démontré qu’une erreur objective, mesurable et prouvable avait été commise par les commissaires sportifs » – selon le document de la FIA annonçant le droit de révision avait été rejeté.

McLaren a déclaré « que la déclaration [in ‘Document 69’] était que « la voiture 4 dépassait la voiture 1 à l’extérieur mais n’était pas au niveau de la voiture 1 au sommet » et que « la déclaration ci-dessus était erronée car McLaren avait la preuve que la voiture 4 avait déjà dépassé et était en avance sur la voiture 1 » à la zone de freinage ».

Stella a fait valoir que « le cas de McLaren était une ‘explication juridiquement sophistiquée’ et a exhorté les commissaires sportifs à reconnaître qu’il s’agissait d’un cas important, surtout comparé aux précédents cas de droit de révision ».

Wheatley a déclaré que Red Bull estimait qu’aucun des quatre critères du droit de révision n’avait été rempli dans cette affaire et a déclaré, également selon le document pertinent de la FIA, que « compte tenu de la « barre très haute » qui est placée (à l’article 14 du FIA Code sportif international) pour obtenir avec succès une demande de droit de révision, il est « extrêmement onéreux » d’établir l’existence du nouvel élément ».

McLaren, cependant, estimait que les preuves présentées satisfaisaient à la barre haute et « a également déclaré qu’il estimait qu’il devait y avoir un autre moyen de corriger les décisions prises lors d’une course ».

Après avoir ajourné l’audience, les commissaires d’Austin ont décidé de se concentrer uniquement sur l’un des éléments du droit de révision – la pertinence – et ont déclaré que « l’idée selon laquelle la décision écrite (document 69) était le nouvel élément important et pertinent, ou qu’une erreur dans la décision était un élément nouveau, n’est pas durable et est donc rejetée ».

Les commissaires sportifs d’Austin ont également expliqué que « McLaren semble soutenir que la conclusion des commissaires sportifs selon laquelle « la voiture 4 n’était pas au niveau de la voiture 1 au sommet » était une erreur et que la voiture 4 avait dépassé la voiture 1 avant le sommet (et donc que la voiture 1 était la voiture qui dépasse) et que cette erreur alléguée est elle-même un élément nouveau.

La déclaration poursuit : « Ce n’est pas durable. Une requête en révision est présentée afin de corriger une erreur (de fait ou de droit) dans une décision. Tout nouvel élément doit démontrer cette erreur.

« L’erreur dont l’existence doit être démontrée ne peut pas elle-même être l’élément visé à l’article 14 (du CSI). »

À la fin de leur document de rejet de la pétition, les commissaires d’Austin ont également commenté l’élément « barre haute » de la règle du droit de révision dans l’ISC.

Ils ont décidé d’attirer l’attention de la FIA sur le fait que « la barre haute actuelle qui existe dans l’article 14 et le fait qu’il semble avoir été conçu davantage pour des décisions prises à la suite d’une audience où toutes les parties sont présentes, plutôt que dans l’environnement sous pression d’une séance de course, lorsque les décisions sont prises (comme le permet le Code sportif international), sans que toutes les parties soient présentes.

C’est un élément de la façon dont la pénalité de Norris a été appliquée à Austin – sans entendre son point de vue ou celui de Verstappen – qui avait frustré McLaren le week-end dernier.

Suite à la décision, McLaren a publié une déclaration qui disait : « Nous reconnaissons la décision des commissaires sportifs de rejeter notre pétition demandant un droit de révision.

« Nous ne sommes pas d’accord avec l’interprétation selon laquelle un document de la FIA, qui rend un concurrent conscient d’une erreur objective, mesurable et prouvable dans la décision prise par les commissaires sportifs, ne peut pas être un « élément » admissible qui répond aux quatre critères fixés par l’ISC, comme spécifié à l’article 14.3.

« Nous tenons à remercier la FIA et les commissaires sportifs d’avoir examiné ce cas en temps opportun.

« Nous continuerons à travailler en étroite collaboration avec la FIA pour mieux comprendre comment les équipes peuvent contester de manière constructive les décisions qui conduisent à un classement incorrect de la course. »