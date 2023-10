Les commissaires de Harrison achètent des fauteuils roulants électriques pour EMS | Actualités, Sports, Emplois

CADIX — Le conseil des commissaires du comté de Harrison a accepté une offre pour neuf fauteuils roulants d’escalier portables alimentés par batterie pour le département EMS lors de la réunion de mercredi.

Le conseil d’administration n’a reçu qu’une seule offre de Stryker, une entreprise de technologie médicale de l’État de Washington, pour un total de 135 002,43 $. Le coût de l’équipement est de 132 857,19 $ et les frais d’expédition sont de 2 145,24 $.

Les fauteuils roulants sont livrés avec des batteries rechargeables.

Tous les commissaires ont voté pour attribuer l’offre.

« Nous connaissons très bien Stryker et personne d’autre n’a soumissionné », » a déclaré le commissaire Paul Coffland.

Les fauteuils roulants d’escalier devraient être livrés au service de pompiers volontaires de Hopedale.

Coffland a déclaré que les nouveaux fauteuils roulants permettront aux techniciens médicaux d’urgence de transporter plus facilement les personnes dans les escaliers.

«C’est pour les unités EMS et pour les ambulances. De cette façon, nous n’essayons pas de prendre quelqu’un un peu plus grand et de le porter dans les escaliers d’un stade ou dans la maison ou quelque chose comme ça. Coffland a expliqué.

Par ailleurs, les commissaires ont également voté à l’unanimité pour approuver un bon de 6 368,48 $ permettant au ministère de l’Emploi et des Services familiaux de payer les factures du comté.

Les commissaires ont également approuvé 2 080,90 $ pour les services à l’enfance.

Les commissaires ont tous voté pour approuver deux montants pour la vérificatrice du comté de Harrison, Allison Anderson. Le premier montant approuvé était de 5 285,14 $ et le deuxième montant approuvé était de 859 $. Coffland a déclaré que le premier montant couvrait les frais de port pour l’envoi des informations de réévaluation.

Les commissaires ont également voté à l’unanimité pour approuver 13 659,25 $ pour le Harrison County Home pour les factures.

Les commissaires ont approuvé un accord d’utilisation et d’entretien de la route avec Cardinal Gas Services.

L’accord permettrait à Cardinal Gas Services d’accéder à plusieurs routes de comté, dont 0,2 mille de la route de comté 6, 3,1 milles de la route de comté 24 et 0,1 mille de la route de comté 39 pour développer un site pétrolier et gazier et entretenir les gazoducs actuels dans les cantons de Franklin et de Washington. .

Cardinal Gas Services serait tenu de maintenir les routes en bon état.

Coffland a déclaré que l’accord avait été approuvé par le procureur. Les commissaires ont tous voté en faveur de l’accord.

Les commissaires ont également voté en faveur d’un accord avec EAP Ohio LLC qui permettrait à EAP de mener des projets de forage pétrolier et gazier horizontal dans les cantons de Franklin et de Stock. L’accord accordait à l’EAP l’utilisation de 1,8 milles de la route de comté 55 et de 2,8 milles de la route de comté 2.

Coffland a déclaré que l’accord avait été approuvé par le procureur. Tous les commissaires ont voté en faveur de l’accord.







