Les commerces du Quartier latin pourraient ouvrir 24 heures sur 24

Montréal déposera dans les prochaines semaines sa première politique sur la vie nocturne. Selon ce que Radio-Canada a appris, la Ville se doterait de sa première zone ouverte 24 heures sur 24 dès 2024. Le Quartier latin serait envisagé, selon des sources proches du dossier.

Lors de la commission sur les finances et l’administration jeudi dernier, le nouveau président du comité exécutif et responsable du développement économique, Luc Rabouin, a laissé entendre qu’il était convaincu que la politique sur la vie nocturne, tant attendue, serait bien accueillie et qu’elle serait suivie d’action concrète .

Grâce à des sources proches du dossier, Radio-Canada a appris qu’une des premières actions serait de désigner une zone où les commerces pourraient être en activité 24 heures sur 24 et 365 jours par année.

Ce projet pilote viserait à tester le potentiel de développement économique et l’engouement culturel pouvant s’y rattacher.

Le Quartier latin, qui était jadis le cœur de l’effervescence culturelle à Montréal, pourrait être la première zone désignée, selon les informations recueillies par Radio-Canada. La dévitalisation de ce quartier est bien connue et l’ouverture 24 heures des commerces pourrait freiner leur exode.

Le Quartier latin fait face à la dévitalisation depuis plusieurs années.

Si ce projet pilote fonctionne, d’autres zones, principalement au centre-ville, seraient envisagées.

Le bruit des salles de spectacles

Toujours selon nos sources, pour aider les propriétaires de salles de spectacle, la Ville ajusterait sa réglementation sur le bruit en lui permettant de s’adapter en fonction des particularités de chaque salle. Par exemple, on attribuerait un nombre maximal de décibels à chaque établissement et celui-ci pourrait différer d’un endroit à l’autre. Ce serait une voie de passage pour favoriser les salles de spectacles tout en respectant la quiétude des citoyens.

Les salles de spectacle pourraient se voir attribuer un nombre maximal de décibels admissibles selon leurs particularités.

Finalement, pour éviter que des conflits n’éclatent entre les propriétaires de salles et leurs voisins, on proposerait d’empêcher toute construction de logement adjacent à une salle de spectacle sur toute l’île de Montréal. Ça permettra d’éviter d’autres conflits judiciarisés comme celui qui a affligé la salle de spectacle La Tulipe située dans l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal.

Ces propositions seraient inscrites au plan d’action lié à la nouvelle politique sur la vie nocturne de Montréal. Elle devrait être annoncée d’ici janvier. Rappelons que la Ville a investi 2,1 millions de dollars en 2022 pour la culture nocturne. Cet argent aura permis notamment de développer une quinzaine de projets pilotes et de mettre en place un programme de subvention pour mieux insonoriser les salles de spectacles alternatives de moins de 400 places, un programme toujours en vigueur.